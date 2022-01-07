Almeda Abazi'den Tolgahan Sayışman yorumu! "Her haliyle seviyorum"

Tolgahan Sayışman'ın "Aynasız" filmi için 40 kilo alması ve son görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, karakterlerden biri için özel teknikle 40 kilo şişmanlatılmıştı. Dün sosyal medyaya düşen görüntü sonrası ünlü oyuncunun eşi Almeda Abazi, 2. Sayfa'ya konuştu.

Almeda Abazi "Eşimi her haliyle seviyorum" derken kendini tutamayıp güldü.

Bu görüntüyü kendisi meme kısmını emojilerle kapatarak paylaşan Abazi açıklamasında "Tolgahan gerçekte de bu halde olsa ben yine onu severdim. Bana biraz fazla erotik geldi o sebeple kapatma ihtiyacı duydum" dedi.

