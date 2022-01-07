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Almeda Abazi'den Tolgahan Sayışman yorumu! "Her haliyle seviyorum"

07.01.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tolgahan Sayışman yeni filmi için bambaşka bir görüntüye bürünmüştü. Bir programla 40 kilo aldırılan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi "Eşimi her haliyle seviyorum" dedi. Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına katılan Abazi "Yapacak bir şey yok" diyerek güldü.

Almeda Abazi'den Tolgahan Sayışman yorumu! "Her haliyle seviyorum"

Tolgahan Sayışman'ın "Aynasız" filmi için 40 kilo alması ve son görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu, karakterlerden biri için özel teknikle 40 kilo şişmanlatılmıştı. Dün sosyal medyaya düşen görüntü sonrası ünlü oyuncunun eşi Almeda Abazi, 2. Sayfa'ya konuştu.

Ekran Alıntısı

Almeda Abazi "Eşimi her haliyle seviyorum" derken kendini tutamayıp güldü.

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Bu görüntüyü kendisi meme kısmını emojilerle kapatarak paylaşan Abazi açıklamasında "Tolgahan gerçekte de bu halde olsa ben yine onu severdim. Bana biraz fazla erotik geldi o sebeple kapatma ihtiyacı duydum" dedi.

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Tolgahan Sayışman
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