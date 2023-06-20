Almeda Abazi mayolu pozuyla nefes kesti! Eski formuna kavuştu

2017 yılında meslektaşı Tolgahan Sayışman ile evlenen Almeda Abazi, 2019 yılında oğlu Efehan'ı, 2021 yılında da kızı Alina'yı kucağına aldı. Tatil sezonunu Antalya'da açan çiftten ilk paylaşım geldi.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Abazi, siyah mayosuyla ayna karşısında verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. 2 bebek dünyaya getiren oyuncunun kısa sürede hamilelik kilolarından kurtularak eski formuna kavuştuğu dikkatlerden kaçmadı.

Eşinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Tolgahan Sayışman ise alev ve kalp emojisi kullanarak yorum yaptı

Almeda Abazi 13 Şubat 1992 tarihinde doğdu. Oyunculuk ve mankenlik yapan Abazi Arnavutuk asılldır.

Arnavutluk'un Tiran şehrinde dünyaya gelen güzel model, 2008 yılında Kainat Güzeli seçilince bir anda büyük bir üne kavuştu.

Yine 2008'de Arnavutluk Güzeli seçilen Abazi, 2007 yılında doğum yeri Tiran'da da Güzellik Kraliçesi seçilmişti.

Eğitimini İstanbul'da alan Abazi, İstanbul Özel Tarhan Koleji'ni bitirmesinin ardından Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Bilim-Sanat Akademisi Oyunculuk bölümünde aldı.

Eğitim hayatında bununla da yetinmeyen Abazi, ikinci üniversite olarak Sakarya Üniversitesi'nin Konservatuvarı'nı da bitirdi.



