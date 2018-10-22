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Almeda Abazi sağlık kontrolüne gitti! Sürprizle karşılaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.10.2018 10:21 | Son Güncelleme

Geride bıraktığımız yıl evlenen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti yaptırdıkları sağlık kontrolünde anne baba olacaklarını öğrendi.

Almeda Abazi sağlık kontrolüne gitti! Sürprizle karşılaştı

13 Şubat 2017’de Los Angeles’ta evlenen Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, iki hafta önce çocukları olacağı haberini aldı. Fulya’da özel bir hastanede her yıl sağlık kontrolünden geçen çift, bu yıl sonuçları alırken sürpriz haberle şaşırdı. Sayışman ve Abazi doktorun “Tebrikler, anne ve baba oluyorsunuz” cümlesiyle şaşkınlığa uğradı. Önce ne olduğunu anlayamayan çift, sonra bir anda kahkahalarla güzel haberi kutladı. Op. Dr. Banu Çiftçi kontrolünde ilk 12 hafta hamilelik durumunu en yakınlarına dahi söylememe kararı alan çift, geçen hafta ailelerle durumu paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
tolgahan sayışman almeda abazi hamile

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