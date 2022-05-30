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  4. 'Alnıma keriz yazdıracağım' diyen İrem Derici son pozuyla olay oldu

'Alnıma keriz yazdıracağım' diyen İrem Derici son pozuyla olay oldu

30.05.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Belevi tarafından defalarca kez aldatıldığı ortaya çıkan İrem Derici son olarak "Alnıma 'Enayi' ya da 'Keriz' yazdıracağım” diyerek gündem olmuştu. Aşk acısını unutmaya çalışan İrem Derici son olarak beyaz bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozlarla gündeme geldi.

'Alnıma keriz yazdıracağım' diyen İrem Derici son pozuyla olay oldu

Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen İrem Derici, "35 dövmem var, yaşım gibi 35. Yeni bir dövme yaptırıyorum. Alnıma 'Enayi' ya da 'Keriz' yazdıracağım" diyerek gündem olmuştu. Cem Belevi tarafından pek çok kez aldatıldığı ortaya çıkan Derici aşk acısını geride bırakmaya çalışıyor.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen İrem Derici son olarak beyaz bikini üstünü giyip ayna karşısına geçti. Derici paylaşımına "Mermiye zam diye ben" notunu yazdı.

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İrem Derici'nin pozları hayranlarını mest etti. Seda Sayan kendini tutamayarak fotoğrafa nazar boncuğu emojisi koyarken pek çok takipçi ise "Kusursuzsun" yorumları yağdırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Belevi İrem Derici
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