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Alp Kırşan hangi yarışmayı sunacak?

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2019 00:20 | Son Güncelleme

Uzun yıllar Survivor'da sunuculuk yapan Alp Kırşan, Star TV'de yayınlanacak olan yeni bir yarışmayla ekrana dönüyor.

Alp Kırşan hangi yarışmayı sunacak?

Daha önce Murat Serezli'nin sunduğu 'Raid The Cage' formatından uyarlanan 'Kapanmadan Kazan' yarışması yeniden ekrana dönüyor. Altı yıl önce atv'de ekrana gelen ve büyük ilgi gören yarışma, bu kez Bloom Medya imzasıyla Star TV'de seyirciyle buluşacak.

Yarışmayı ünlü oyuncu ve sunucu Alp Kırşan sunacak. 'Kapanmadan Kazan'da 2 kişilik takımlar yarışıyor. Yarışmacılardan biri soruları yanıtlarken partneri ise ödülleri topluyor. Her doğru cevabın zaman kazandırdığı yarışmada kapılar ardına kadar açılıyor. Diğer yarışmacı bu sürede toplayabildiği ödüllerle kapıdan çıkabilirse kazanıyor. (Medyatava)

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kapanmadan kazan star tv alp kırşan

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hayırlı olsun kardeşim
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