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  4. Alp Kırşan'ın slip mayo anısı ağızları açık bıraktı! "Serkan çıkardı çorabı oraya koydu..."

Alp Kırşan'ın slip mayo anısı ağızları açık bıraktı! "Serkan çıkardı çorabı oraya koydu..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
28.10.2024 11:25
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Bir dönemin başarılı sunucularından olan Alp Kırşan konuk olduğu yayında anlattığı slip mayo anısıyla ağızları açık bıraktı. Soğukta mayo giymek zorunda kalan Alp Kırşan arkadaşının mayonun içine çorap koyduğunu söyledi.

Alp Kırşan'ın slip mayo anısı ağızları açık bıraktı! "Serkan çıkardı çorabı oraya koydu..."

Pınar Kerimoğlu’nun her hafta ünlü isimleri ağırladığı YouTube kanalının konuğu olan Alp Kırşan anlattığı bir anıyla ağızları açık bıraktı.

Kariyerinin zirvesindeyken Acun Ilıcalı'nın ısrarlarına rağmen sunuculuğu bırakan Alp Kırşan modellik yaptığı dönemde gittiği bir mayo defilesinde yaşananları anlattı. "Türkiye'nin en iyi mankeni seçilmişim defilelere çıkıyoruz. Bir gün bir defileye gittik otelde oturduk. Serkan Tan Ormancı var şimdi Kanada'da" diyen Alp Kırşan yaşadıklarını söyle anlattı:

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"ŞOK OLDUM AMA İŞİN İÇİNDEYİM"

"Serkan geldi oturduk böyle oğlum buna geldik de bu ne defilesi dedim yani dedi ki mayo defilesi ha mayo şort mayodur o falan filan böyle bütün mankenlerin alanları olur orada giyinir. Ben benimkine bir gittim askı var sadece. Meğer slip mayo defilesiymiş. Şok oldum, ama işin içindeydim, geri dönüş yok" dedi.

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Başka bir sunucu görürsem, vallahi onu vururum Başka bir sunucu görürsem, vallahi onu vururum

Alp Kırşan konuşmasının devamında "Serkan diyorum oğlum çıkamam ben sahneye diyorum, hava da soğuk hava soğuyunca erkekler çok iyi bilir... Hava da soğuk ondan sonra Serkan olmaz dedim. Serkan dedi ki bende de yok... Serkan çıkardı çorabı katladı katladı koydu oraya... Ben yapmadım Serkan'a bakıyorum oraya bakıyorum..." diyerek yaşadıklarını anlattı.

jjlj

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Alp Kırşan
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