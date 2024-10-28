Alp Kırşan'ın slip mayo anısı ağızları açık bıraktı! "Serkan çıkardı çorabı oraya koydu..."

Pınar Kerimoğlu’nun her hafta ünlü isimleri ağırladığı YouTube kanalının konuğu olan Alp Kırşan anlattığı bir anıyla ağızları açık bıraktı.

Kariyerinin zirvesindeyken Acun Ilıcalı'nın ısrarlarına rağmen sunuculuğu bırakan Alp Kırşan modellik yaptığı dönemde gittiği bir mayo defilesinde yaşananları anlattı. "Türkiye'nin en iyi mankeni seçilmişim defilelere çıkıyoruz. Bir gün bir defileye gittik otelde oturduk. Serkan Tan Ormancı var şimdi Kanada'da" diyen Alp Kırşan yaşadıklarını söyle anlattı:

"ŞOK OLDUM AMA İŞİN İÇİNDEYİM"

"Serkan geldi oturduk böyle oğlum buna geldik de bu ne defilesi dedim yani dedi ki mayo defilesi ha mayo şort mayodur o falan filan böyle bütün mankenlerin alanları olur orada giyinir. Ben benimkine bir gittim askı var sadece. Meğer slip mayo defilesiymiş. Şok oldum, ama işin içindeydim, geri dönüş yok" dedi.

Alp Kırşan konuşmasının devamında "Serkan diyorum oğlum çıkamam ben sahneye diyorum, hava da soğuk hava soğuyunca erkekler çok iyi bilir... Hava da soğuk ondan sonra Serkan olmaz dedim. Serkan dedi ki bende de yok... Serkan çıkardı çorabı katladı katladı koydu oraya... Ben yapmadım Serkan'a bakıyorum oraya bakıyorum..." diyerek yaşadıklarını anlattı.