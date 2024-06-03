Alp Kırşan İstanbul'u terk edip o şehre yerleşti! Evi çok konuşulan sunucunun son paylaşımları gündem oldu: "Doğa ile iç içe yaşıyor"

Survivor ve Yetenek Sizsiniz programlarında sunuculuk yaparak hafızalara kazınan Alp Kırşan, geçtiğimiz yıllarda Akasya Durağı dizisiyle tanınan oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile evlenmişti.

Kırşan yıllar önce İstanbul'u terk edip Bodrum'a yerleşmişti. Bir yıl Antalya'da yaşayan çift son olarak Alp Kırşan'ın memleketi İzmir'e taşınma kararı aldı.

Ekranlardan uzak bir hayat süren çift, İzmir'e taşınmadan önce satın aldıkları evi kendi zevklerine göre, baştan sona restore etti.

"SİZE ÇOK ÖZENİYORUM"

Kırşan, bahçe içindeki tek katlı müstakil evin bütün detaylarıyla kendisi ilgilendi. Doğa ile iç içe yaşamayı tercih eden çiftin evi çok konuşulmuştu.

Kırşan, bu kez son paylaşımları ile gündeme geldi. Ünlü isim Instagram hesabının hikayeler bölümünden kaz, güvercin ve tavukları paylaştı.

Sosyal medyada ünlü ismin paylaşımına takipçileri tarafından yorum yağdı.

Oyuncunun hayranları, "Ne güzel doğa ile iç içe yaşıyor", "Size çok özeniyorum böyle doğal bir hayatı kim istemez", "Çok güzel bir hayatı var", "Ben de İstanbul'u terk etmek istiyorum" gibi yorumlar yaptı.







