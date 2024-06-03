Cinsiyetini doğumda öğrendi: İkinci kez anne olan Müge Boz bakın çocuğuna ne isim koydu

Müge Boz, Basketbolcu Caner Erdeniz ile 2019 yılında Barselona'da evlenmişti. Çiftin bu evlilikten bir çocuğu oldu.

İkili geçtiğimiz aylarda ikinci çocuk müjdesi vermişti. Hamilelik sürecinde sık sık karnı burnunda pozlarını paylaşan Boz, 1 Haziran Cumartesi günü bebeğine kavuştu.

Bebeğinin cinsiyetini doğumda öğrenen oyuncu, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Ünlü çift, oğullarına Rika adını verdi.

Caner Erdeniz de eşinin doğum yaptığını "1 Haziran sabah saatlerinde oğlumuz Rika Erdeniz sağlıkla dünyaya geldi. Tüm güzel dilekleriniz için teşekkürler" sözleriyle duyurdu.

POZLARINI PAYLAŞTI

Şimdilerde ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Müge Boz, oğlu Rika ile ilk pozlarını paylaştı.

Minik oğlunun yüzünü göstermeyen ünlü oyuncu, paylaşımına "Rika... 1 Haziran" notunu düştü.









