Alp Navruz'dan yeni set aşkı! Adı İlayda Alişan ile anılıyordu ama...

Alp Navruz ve İrem Helvacıoğlu, Yürek Çıkmazı dizisinde iki sevgiliyi canlandırıyor. Ünlü oyuncu aşk haberleriyle magazin gündeminden düşmüyor. Yakın zamanda İlayda Alişan ile adı anılan Navruz'dan yeni bir aşk haberi geldi. Başarılı oyuncunun aynı dizide beraber rol aldığı İrem Yüksel ile ilişkiye başladığı iddia edildi.

Snob Magazin'in haberine göre, Adı birçok kişiyle anılan Navruz'un, yeni aşkı ise Yürek Çıkmazı'nda birlikte rol aldığı genç oyuncu İrem Yüksel olduğu öğrenildi.

İrem Yüksel, Yürek Çıkmazı dizisinde Eylül karakterine hayat veriyor.

EVLİLİKTEN DÖNMÜŞLERDİ

Bir dönem aşk yaşayan Alp Navruz - Ayça Ayşin Turan çiftinin evlilik yolundan döndükleri iddia edilmişti. Ada Masalı dizisinde tanışan ve sevgili olan ikili, ünlüler camiasının en beğenilen çiftlerindendi.

Alp Navruz ayrılık haberleri ile ilgili yaptığı açıklamalarda 'Kötü niyetli ağızlardan çıkan bu söylentiler, saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır. Bu asılsız çirkin söylentilerle ilgisi yoktur. Saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık.' ifadelerini kullanmıştı.



