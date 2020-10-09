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Alp Navruz’un sevgilisi Ebru Şam kimdir? Türkiye güzeli Ebru Şam kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Ebru Şam’ın hayatı!

09.10.2020 17:51 | Son Güncelleme:
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Alp Navruz’un sevgilisi Ebru Şam kimdir? Türkiye güzeli Ebru Şam kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Ebru Şam’ın hayatı!

Fox TV ekranlarına gelen Zümrüdüanka dizisinde Serhat Demirkan karakterine hayat veren Alp Navruz’un yeni sevgilisi ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta sevgilisiyle sahilde yürüyüş yaparken magazin muhabirlerinin objektifine yakalanan Alp Navruz ve sevgilisi Ebru Şam’a dair araştırmalar arttı.

Cumartesi gecelerinin sevilen dizisi Zümrüdüanka’nın yakışıklı yıldızı Alp Navruz gönlünü Türkiye güzeli Ebru Şam’a kaptırdı. Uzun süredir kalbinin kapılarını aşka kapatan yakışıklı oyuncu Ebru Şam ile yeni bir ilişkiye adım attı. Nevşehir’de çekimleri süren Zümrüdüanka dizisi için İstanbul dışında kalmak zorunda olan Alp Navruz ve Türkiye güzeli sevgilisine mesafeler engel olamadı. Çekim arasında İstanbul’a dönen Alp Navruz soluğu sevgilisinin yanında aldı.

alp navruz ebru şam

Sahilde yürüyüş yaparken objektiflere yakalanan Ebru Şam’ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki Ebru Şam kimdir? Ebru Şam aslen nereli ve kaç yaşında? İşte Ebru Şam’ın biyografisi...

ALP NAVRUZ’UN SEVGİLİSİ EBRU ŞAM KİMDİR?

Ebru Şam 18 Ağustos 1990 tarihinde Almanya’nın Solingen şehrinde doğdu. Türk bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Ebru Şam yaş olarak şu an 30 yaşındadır. Ebru Şam’ın burcu ise Aslan’dır. Ebru Şam boy-kilo olarak 1.75 metre ve 53 kilodur. Mankenlik ve oyuncu yapan Ebru Şam’ın çocukluğunun büyük bir kısmı Almanya’da geçti. 16 yaşında babası Özcan Şam’ın kendisini mankenlik ajansına kayıt ettirmesiyle hayatını bir anda değişti.
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Almanya’dan Türkiye’ye gelerek Miss Turkey Güzellik yarışmasına katılan Ebru Şam 2009 yılında birinci seçildi. Aynı yıl Ebru Şam Türkiye’yi Miss World yarışmasında temsil etti.

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Oyunculuk serüvenine başrollerini Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt’un paylaştığı Adanalı dizisiyle başlayan Ebru Şam diziye 47. bölümde Esra Komiser karakteriyle dahil oldu. Adanalı dizisinde Ebru Şam Selin Demiratar, Serenay Sarıkaya, Eda Özerkan, Zeynep Koltuk, Cemal Hünal, Çağkan Çulha, Umut Oğuz, Tuğçe Özbudak, Fırat Albayram, Volkan Ünal, Dolunay Soysert gibi oyuncularla birlikte kamera karşısına geçti.
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Adanalı dizisinin sonrasında Ebru Şam, Doktorlar dizisinin 4. sezonuna dahil oldu. 2011 yılında Doktorlar dizisinin kadrosuna dahil olan Ebru Şam Kutsi, İlker İnanoğlu, Leyla Göksun, Melike Güner, Cüneyt Türel, Yağmur Atacan, Selen Seyven, Alpay Kemal Atalan, Gülçin Santırcıoğlu gibi oyuncularla birlikte de oynadı.

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