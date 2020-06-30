Umut onlarda: İkinci dalgayı önleyebilirler!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinden etkilenenlerin sayısı 10 milyon 500 bine yaklaşırken, ölü sayısı 508 bini aştı.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler bilim insanları ile birlikte ölümcül salgını durdurmak için aşı ve ilaç geliştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda umut verici sonuçları olan bir çalışma İsveçli ve Güney Afrikalı bilim insanları tarafından yapıldı.

Araştırmacılar, evcilleştirilmiş bir deve türü olan alpakalardan edilen nano antikorları bir insanın koronavirüsten enfekte olmasını engellemek için kullandı. Çalışmada, alpakalardan elde edilen küçük antikorların koronavirüsün sivri uçlarını hedef alarak diğer canlılara bulaşmasını engellediğini öne sürdü.

UCUZ VE ÇOĞALTILMASI KOLAY

Uzmanlar, araştırmalarının 'virüsü etkili bir şekilde etkisiz hale getirdiğini' belirterek, nano antikorların ucuz ve çoğaltılması kolay olmasından dolayı, geniş ölçüde erişilebilir bir seçenek olduğunu söyledi.

İşveç’in başkenti Stockholm'de yer alan Karolinska Üniversitesi Hastanesi'ndeki mikrobiyoloji, tümör ve hücre biyolojisi bölümünden yazarlar Telgraph'a yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: