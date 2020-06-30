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Umut onlarda: İkinci dalgayı önleyebilirler!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.06.2020 15:05 | Son Güncelleme

İsveçli ve Güney Afrikalı araştırmacılar, alpakaların kanlarında bulunan küçük antikorların ikinci bir koronavirüs dalgasının engellenmesine yardımcı olabileceğini ve ülkelerin güvenli bir şekilde normale dönmesini sağlayabileceğini açıkladı.

Umut onlarda: İkinci dalgayı önleyebilirler!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinden etkilenenlerin sayısı 10 milyon 500 bine yaklaşırken, ölü sayısı 508 bini aştı.

Dünyanın dört bir yanındaki hükümetler bilim insanları ile birlikte ölümcül salgını durdurmak için aşı ve ilaç geliştirmeye çalışıyor. Bu kapsamda umut verici sonuçları olan bir çalışma İsveçli ve Güney Afrikalı bilim insanları tarafından yapıldı.

Araştırmacılar, evcilleştirilmiş bir deve türü olan alpakalardan edilen nano antikorları bir insanın koronavirüsten enfekte olmasını engellemek için kullandı. Çalışmada, alpakalardan elde edilen küçük antikorların koronavirüsün sivri uçlarını hedef alarak diğer canlılara bulaşmasını engellediğini öne sürdü.

UCUZ VE ÇOĞALTILMASI KOLAY

Uzmanlar, araştırmalarının 'virüsü etkili bir şekilde etkisiz hale getirdiğini' belirterek, nano antikorların ucuz ve çoğaltılması kolay olmasından dolayı, geniş ölçüde erişilebilir bir seçenek olduğunu söyledi.

İşveç’in başkenti Stockholm'de yer alan Karolinska Üniversitesi Hastanesi'ndeki mikrobiyoloji, tümör ve hücre biyolojisi bölümünden yazarlar Telgraph'a yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"TÜM KANITLAR İNSANLARDA ÇOK İYİ ÇALIŞACAĞINI GÖSTERİYOR"

“Mevcut koronavirüs pandemisinin dünya nüfusu için ciddi sonuçları var. Aşılara, antikorlara ya da antivirallere hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyuyoruz. Nötralize edici antikorlar, enfeksiyonun erken aşamasında virüsün hücrelere girişini engelleyebilir ve ciddi hastalık geliştirme riski yüksek olan kişileri potansiyel olarak koruyabilir.”

Bilim insanlarının geliştirdiği nano antikorlar Almanya’da Covid-19’a karşı bağışıklığı olan 12 yaşındaki Tyson adlı bir alpakadan elde edildi. Antikor hücrelerine Ty1 adı verildi. Daha sonra antikorlar izole edildi. Karolinska'nın ekip lideri Gerald McInerney, “Prensip olarak, tüm kanıtlar insanlarda çok iyi çalışacağını gösteriyor” dedi.

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