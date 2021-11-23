Alparslan Büyük Selçuklu 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Sırtlan rüya gördü diye kurdun soyu mu tükenir?"

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT 1'in iddialı dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 4. bölüm fragmanına Alparslan’ın ''İdam edilecek!'' sözleri damga vurdu. Tarihi dizi severlerin büyük ilgili ile takip ettiği Alparslan Büyük Selçuk dizisinin başrollerini Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür paylaşıyor.

Dizi, Atabey'in Bizanslıların eline düşmesiyle son bulurken 4. bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. Tarihi dizi severlerin büyük ilgili ile takip ettiği Alparslan Büyük Selçuklu'nun 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Katliam yerinde Yannis’in armasını bulan Alparslan, büyük bir öfkeyle Vaspurakan Kalesi’ne hesap sormaya gider. Katliamı Yannis’in yaptığından habersiz olan Kekavmenos ise Selçuklu’yu suçlar. Hasan’ın babası olduğu gerçeğiyle yüzleşen Akça, ülküsü ve baba hasreti arasında sıkışır. Akça’yı çok zor bir tercih beklemektedir. Akça bu ikilemden nasıl kurtulacaktır?

Katliamda Bizans askerlerinin de ölmüş olması, Bizans cephesinde kafa karışıklığına neden olur. Kekavmenos bu sorunu çözmek için Evdokya ve Dukas’ı görevlendirir. Makamı üzerindeki şüphelerden dolayı elinden alınan Bozan, bunun sorumlusu olarak Alparslan’ı görür. Alparslan’ı ortadan kaldırmak için sinsi bir plan yapar. Katliam haberi Rey ve Merv Obası’nı yasa boğar. Şehitlerin intikamını almaya ant içen Alparslan bu işin sorumlusunun Yannis olduğunu kanıtlamak için tehlikeli bir plan yapar.



