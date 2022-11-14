Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 36. bölümü heyecanla bekleniyor. 14 Kasım TRT 1 yayın akışına göre dizinin bu akşam tekrarı yayınlanacak. Alparslan Büyük Selçuklu resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan duyuruda yeni bölüm tarihi hakkında açıklama yapıldı.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu akşam tekrar bölümü ekrana gelecek. Yeni bölüm ise 21 Kasım’da yayınlanacak.

Dizinin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:

Sevgili izleyicilerimiz,

Her pazartesi yeni bölümlerimizle evlerinize konuk olduğumuz Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınına elimizde olmayan sebeplerden ötürü kısa bir ara veriyoruz.

Özetsiz yeni bölümümüzle 21 Kasım Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Yeşil Deniz

16:05 Yürek Çıkmazı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan Büyük Selçuklu

23:15 Yürek Çıkmazı

02:00 Yeşil Deniz

