Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 36. bölümü heyecanla bekleniyor. 14 Kasım TRT 1 yayın akışına göre dizinin bu akşam tekrarı yayınlanacak. Alparslan Büyük Selçuklu resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan duyuruda yeni bölüm tarihi hakkında açıklama yapıldı.
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu akşam tekrar bölümü ekrana gelecek. Yeni bölüm ise 21 Kasım’da yayınlanacak.
Dizinin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:
Sevgili izleyicilerimiz,
Her pazartesi yeni bölümlerimizle evlerinize konuk olduğumuz Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınına elimizde olmayan sebeplerden ötürü kısa bir ara veriyoruz.
Özetsiz yeni bölümümüzle 21 Kasım Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
16:05 Yürek Çıkmazı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan Büyük Selçuklu
23:15 Yürek Çıkmazı
02:00 Yeşil Deniz