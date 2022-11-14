MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

14.11.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümü için araştırmalar hız kazandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi her hafta pazartesi akşamları ekrana geliyor. Alparslan Büyük Selçuklu’nun en son 35. bölümü izleyici karşısına çıktı. Dizinin sevenleri heyecanla yeni bölümü bekliyorlar. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT 1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin 36. bölümü heyecanla bekleniyor. 14 Kasım TRT 1 yayın akışına göre dizinin bu akşam tekrarı yayınlanacak. Alparslan Büyük Selçuklu resmi Instagram hesabı üzerinden yapılan duyuruda yeni bölüm tarihi hakkında açıklama yapıldı.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin bu akşam tekrar bölümü ekrana gelecek. Yeni bölüm ise 21 Kasım’da yayınlanacak.
Dizinin Instagram hesabı üzerinden yapılan açıklama şu şekilde:
Sevgili izleyicilerimiz,
Her pazartesi yeni bölümlerimizle evlerinize konuk olduğumuz Alparslan: Büyük Selçuklu'nun yayınına elimizde olmayan sebeplerden ötürü kısa bir ara veriyoruz.
Özetsiz yeni bölümümüzle 21 Kasım Pazartesi günü yeniden görüşmek üzere.

alparslan-büyük-selçuklu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Yeşil Deniz
16:05 Yürek Çıkmazı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Alparslan Büyük Selçuklu
23:15 Yürek Çıkmazı
02:00 Yeşil Deniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Gecenin Ucunda' dizisi hakkında flaş gelişme'Gecenin Ucunda' dizisi hakkında flaş gelişme
İbrahim Tatlıses'in kızı saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldıİbrahim Tatlıses'in kızı saçlarına fön çektirdi! Görenler şaştı kaldı
Ünlü şarkıcının dayısı çıktı! Gören hayret ettiÜnlü şarkıcının dayısı çıktı! Gören hayret etti
Anahtar Kelimeler:
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi trt 1 yayın akışı

En Çok Okunan Haberler

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Taksim saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Bombayı koyan o kadın böyle yakalandı

Gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı

Gözden kaçan 'konsolosluk' detayı! Mete Yarar canlı yayında açıkladı

Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım

Hain saldırıda kızı ve eşi hayatını kaybetti! Oyuncu babadan yürek yakan paylaşım

Akaryakıtta indirim müjdesi! Depoları doldurmakta acele etmeyin!

Akaryakıtta indirim müjdesi! Depoları doldurmakta acele etmeyin!

Yürekleri dağlayan kare! Baba dehşet anlarını anlattı

Yürekleri dağlayan kare! Baba dehşet anlarını anlattı

Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"

Saldırı sonrası sosyal medyada gündem oldu! "Özür dilerim"

İlginizi Çekebilir

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Bilim onayladı: Seks hayatını zirveye çıkarıyor!

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Cinsel gücü zirveye çıkarır

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Flaş Fırsat: Under Armour ayakkabıda 650 TL'nin üzerinde indirim! Kaçırmayın

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Seksin yan etkisi var! Bu belirtilerden birini yaşıyorsanız...

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Herkesin hayran kaldığı iPhone 14 serisinin çok sevilen iki modelini sizin için karşılaştırdık!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.