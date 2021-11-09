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Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Fahriye Evcen ve Barış Arduç sosyal medyayı salladı

09.11.2021 02:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in yeni dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu 1. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecinin anlatıldığı dizi, izleyicilerin beğenisini topladı. Fahriye Evcen ve Barış Arduç'un başrollerde oynadığı Alparslan: Büyük Selçuklu'nun 2. bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle sosyal medyada da gündem oldu.

Selçuklu ve Türk tarihinin eşsiz hükümdarı Sultan Alparslan’ın hikayesinin anlatılacağı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi ilk bölümüyle 8 Kasım Pazartesi akşamı 1. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Yurdaer Okur ve Mehmet Özgür’ün yer aldığı ve Uyanış Büyük Selçuklu devamı niteliğinde olan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin ilk bölümü sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Dizinin ilk bölümünde, Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtardı. Bu, Alparslan (Barış Arduç) ve Akça ( Fahriye Evcen ) arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı oldu.

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Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu 'Alparslan: Büyük Selçuklu' dizisinin oyuncu kadrosunda ise Mehmet Özgür, Sarp Levendoğlu, Korel Cezayirli, Gizem Karaca, Yurdaer Okur, Erdinç Gülener, Mim Kemal Öke, Olcay Kavuzlu, Rabia Soytürk, Esila Umut, Hakan Şahin, Ayşegül Ünsal, Toprak Sergen, Ogeday Girişken, Metehan Şahiner, Esra Kızıldoğan, Onur Ayçelik rol alıyor.

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu’ya sefer emri verir.

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Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan’ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça’nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça’nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

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Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen’i Ani’ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos’un oğlu Yannis’in yaptığı hata, Sultan Tuğrul’un savaş kararı almasına yol açar.

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Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler’de Bizans’la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan’a Anadolu’nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Arduç Fahriye Evcen
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