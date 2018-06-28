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Alper Baycın'ın katilleri yakalandı! Las Terrenas halkı mum yaktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 14:49 | Son Güncelleme

Alper Baycın'ın uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi Dominik'in Las Terrenas bölgesinde şok etkisi yarattı. Acı olayı öğrenen Las Terrenas halkı Alper Baycın için binlerce mum yaktı

Alper Baycın'ın katilleri yakalandı! Las Terrenas halkı mum yaktı

Dün gece sosyal medyada Acun Ilıcalı'nın yayınladığı bir mesaj izleyenleri ve takipçileri şoke etti. Survivor'un çekim ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın'ın uğradığı bir saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini duyuran Acun Ilıcalı, daha sonra canlı yayın ile acı olayı anlatarak izleyicilere durumu bildirdi.

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Acun Ilıcalı'nın oldukça üzgün ve konuşmakta zorluk çekmesi dikkat çekti. Bu acı olayın ardından yarışmanın Kıbrıs canlı yayını iptal edildi.

Saldırganlardan ikisinin yakalandığı, birinin ise kayıp olduğu öğrenildi. Alper Baycın'ın ailesinden 2 kişinin bugün Dominik'e gidecek. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Baycın'ın cenazesi Türkiye'ye getirilecek.

Yıllardır Acun Ilıcalı ve ekibine ev sahipliği yapan Dominik Cumhuriyeti yetkililerin yaşanan olaydan dolay çok üzgün olduğu ve soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü öğrenildi.

Acı olayı öğrenen Las Terrenas halkı da Alper Baycın için binlerce mum yaktı.

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Las Terrenas halkı Alper Baycın dominik acun

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