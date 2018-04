Alper Potuk'tan ihanet açıklaması

Futbolcu Alper Potuk ile oyuncu Tuvana Türkay aşk yaşamış, çift sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı.

Alper ile Tuvana'nın ihanet yüzünden ayrıldığı iddia edildi. Potuk, hakkındaki haberlere sosyal medya hesabında yanıt verdi.

İşte o açıklama:

"İsmimin bir süre birliktelik yaşayıp ayrıldığım kişiyle, her gün asılsız haberler yapılarak anılıyor olması son derece can sıkıcı bir hal aldı. Sustukça şiddetini arttıran her türlü iftira karşısında net olarak belirtmek isterim ki; ne bir kaç gün önce "kendi evimde geçtiği öne sürülen hayali aldatma haberi", ne de bügünkü "ağabeyimin daha önce hiç karşılaşmadığım kız arkadaşı ile ilgili haber" gerçek değildir."