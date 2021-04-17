MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alper Saldıran Aşkın Tarifi dizisine dahil oldu

Alper Saldıran Aşkın Tarifi dizisine dahil oldu

17.04.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin başrolünde Kadir Doğulu’nun yer aldığı yakında izleyicisi ile buluşacak olan dizisi Aşkın Tarifi’nin kadrosuna Alper Saldıran da katıldı. Ünlü oyuncu Aşkın Tarifi'nde Taylan karakterini canlandıracak.

Alper Saldıran Aşkın Tarifi dizisine dahil oldu

Kanal D’nin başrolünde Kadir Doğulu’nun yer aldığı yakında izleyicisi ile buluşacak olan dizisi Aşkın Tarifi’nin kadrosuna Alper Saldıran dahil oldu.

Taylan karakterine hayat vermeye hazırlanan Saldıran “Çekimlerin başlaması için sabırsızlanıyorum. Sürprizlerle dolu bir karakteri canlandırıyorum. İlk kez böylesine gizemli bir karakterle izleyici karşısına çıkacağım. Ben çok heyecanlıyım izleyicinin de çok seveceğini düşünüyorum. Aşkın Tarifi özlemini çektiğimiz tüm gerçek duyguları izleyenlere yaşatacak” dedi.

Fransız mutfağında Uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirci ile buluşturmaya hazırlanan Aşkın Tarifi’nin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Koloş'un yer aldığı projenin yaratıcı yapımcısı Birsel Çıkıncı. Senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme aldığı Aşkın Tarifi’nin genel hikayesi ise şöyle:

Kendi halinde bir kebap ustası olan Fırat, kaderiyle oynayan ünlü yaşam koçu Doktor Aşk’a dersini vermek ister. Fırat’ın öfkeyle çıktığı yolculuk, onu bir Fransız restoranına sürükler. Geçmişte Fransız mutfağında iyi bir şef olan Fırat, tutkunu olduğu mutfağa yeniden kavuşurken; restoranın sahibi, güzeller güzeli Naz Soyluer sayesinde de gerçek aşkla tanışır. Doğu ve batı mutfaklarını harmanlayan, yemek sihirbazı Fırat Şef, herkesi şaşkına çevirecek tarif defterinde bir tek Aşkın Tarifi olmadığını anlayacaktır.

Tarifsiz bir aşk yolculuğuna çıkan Fırat, Doktor Aşk’a “aşk dersi” verebilecek mi? Yoksa ava giderken avlanacak mı? Fırat, Aşkın Tarifini bulabilecek midir, ya da Aşkın Tarifi var mıdır?

Aşkın Tarifi yakında Kanal D’de ekrana gelecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
'Bazı suçların affı olmaz''Bazı suçların affı olmaz'
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
Anahtar Kelimeler:
Alper Saldıran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

Bakan Soylu'dan net uyarı: İptal ederim, acımam!

'Pes' dedirten olay! Cemaat ihbar etti, camide yakalandı

'Pes' dedirten olay! Cemaat ihbar etti, camide yakalandı

Sağlık Bakanlığı uyardı! Bu kişilerin koronavirüse yakalanma riski daha yüksek

Sağlık Bakanlığı uyardı! Bu kişilerin koronavirüse yakalanma riski daha yüksek

Uzmanı uyardı! Bu gruptakiler koronavirüsü daha ağır geçiriyor

Uzmanı uyardı! Bu gruptakiler koronavirüsü daha ağır geçiriyor

Uzmanı uyardı! Koronavirüsü atlatmadan bunu sakın yapmayın

Uzmanı uyardı! Koronavirüsü atlatmadan bunu sakın yapmayın

Böylesi görülmedi! Hem 300 bin TL ödedi, hem de icralık oldu

Böylesi görülmedi! Hem 300 bin TL ödedi, hem de icralık oldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Bıktım! Ben inançlı biriyim'

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Yoğun bakıma alınmıştı! Usta oyuncunun hastalığı belli oldu

Çarpık ilişki cezası! İslami hassasiyet dikkate alınmadı

Çarpık ilişki cezası! İslami hassasiyet dikkate alınmadı

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Esra Erol'u çılgına çeviren olay! Kuma gitmişti şimdi de...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.