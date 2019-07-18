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Alperen Duymaz’ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 18.07.2019 09:39 | Son Güncelleme

Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Alperen Duymaz’ın askerden fotoğrafı ortaya çıktı. Duymaz'ın hayranları fotoğrafa yorum yağdırdı.

Alperen Duymaz’ın askerlik fotoğrafı ortaya çıktı

Çarpışma dizisinde Kerem karakterine hayat veren ünlü oyuncu Alperen Duymaz, 21 gün sürecek olan bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere birliğine teslim olmuştu.

Menajeri Cem Tatlıtuğ ile birlikte Maltepe’deki birliğine giden Alperen Duymaz teslim olmadan önce bir kare paylaşmıştı. Ancak daha sonrasında askerden bir fotoğrafı merak edilmeye başlamıştı.

Capture

Yakışıklı oyuncunun askerlik fotoğrafı ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun hayli zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.


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Alperen Duymaz Alperen Duymaz askerlik

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