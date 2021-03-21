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Altay Bayındır: Hiçbir şey bitmiş değil

21.03.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Altay Bayındır: Hiçbir şey bitmiş değil

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de performansıyla yıldızlaşan kaleci Altay Bayındır, maç sonunda FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Hatalarından ders çıkarmaları gerektiğini söyleyen Altay, "Üzüldük. Devam edeceğiz, mutlak galibiyet için gelmiştik fakat beraberlikle dönüyoruz. Hiçbir şey bitmiş değil. Konsantrasyonumuzu arttırarak devam etmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan ders çıkarıp, yapmamız gereken şeyleri daha özverili bir şekilde yapmaya çalışarak yolumuza devam edeceğiz." dedi.

İkinci yarıdaki gibi oynamaları gerektiğini vurgulayan başarılı kaleci, "İkinci yarının son bölümünde etkili olan taraf bizdik. Golü daha erken bulsak daha farklı bir sonuç çıkabilirdi. Hataların telafisinin olmadığı haftalardayız. Disiplinli bir şekilde devam etmeliyiz. Biz Fenerbahçe'yiz, bize yakışanı oynamamız gerekiyor. İkinci yarıdaki oyunu ilk yarıda oynamalıydık." ifadelerini kullandı.

Altay, maç sonunda gözyaşlarını tutamaması ile ilgili gelen soruya ise "Duygu yoğunluğu had safhada oldu. Rakibimize daha etkili oyun oynamalıydık. Duygu yoğunluğu yaşadım, bu da dışa vurdu. Biz Fenerbahçe'yiz, kaybetmek, berabere kalmak gibi bir lüksümüz yok. Her maçtan galibiyet almalıyız. Ciddiyetle, hataya yer vermeden devam edeceğiz. İnşallah, verdiğimiz mücadelenin, emeklerimizin, her şeyin karşılığını alırız." cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Altay Bayındır
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