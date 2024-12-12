Emevi Camii'nde namaz tartışması! Özel: İbrahim Kalın devlet memurudur

Suriye'de yaşanan gelişmeler dünya tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Şam'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Şam'a giden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Emevi Camii'nde namaz kıldı. Bu konu gündemin önemli başlıklarından biri olurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kalın'a tepki gösterdi.

ÖZEL'DEN KALIN'A TEPKİ

Habertürk canlı yayınına katılan CHP lideri Özel, burada konuyla ilgili olarak gelen soruyu yanıtladı.

Kalın'ın devlet memuru olduğuna dikkat çeken Özel, "AK Parti'nin temsilcisi değil. Fiilen bunu sekteye uğratacak işler yapsa da. AK Parti'ye sunum yaptı, kendisine mektup yazdım. 'Ne oluyoruz bize de gelmelisiniz' dedim. Verilecek bir bilgi AK Parti açısından kıymetli, son seçimlerin birinci partisi açısından ne olabilir dedim. Allah'ı var geldi. 29 Ekim törenlerinde. 'Sayın Başkan mektubunuzu aldım, hak veriyorum' dedi" ifadelerini kullandı.

"KURUMLARI DEVLET KURUMLARI SAYARIZ"

Kurumları devlet kurumları saydıklarını vurgulayan Özel, "Gününe karar verdik. İbrahim Kalın'a orada da dedim 'Biz Türkiye'nin menfaatleri neyi gerektiriyorsa orada dururuz' diye. Eleştireceğimiz zaman eleştiririz. Kurumları devletin kurumları sayarız. O kurumun başında milli ismi vardır. Bize eşit mesafede olması gereken bir kurum olarak görürüm MİT'i" dedi.

"ERDOĞAN'IN NAMAZININ KAZASINI YAPMAK MİT BAŞKANINA DÜŞMEZ"

Kalın'ın Şam'a gidişini siyasi şov olarak değerlendirmek istemediğini de aktaran Özel, "2012 yılında Erdoğan 'Çok yakında Emevi camiine gideceğiz' demişti. 12 yıl önce. Bu namaz o namaz değil. Şimdi kılarsa da o namaz değil. O kadar şehit, dünya kadar sığınmacı var. O namaz o günkü namazdı. Erdoğan'ın namazının kazasını yapmak da MİT başkanına düşmez" şeklinde konuştu.