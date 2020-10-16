Altay kimdir? Altay kaç yaşında? Altay aslen nereli? Altay evli mi?

Star TV’in sabahları eğlenceli kılan Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programına konuk olan Altay izleyiciler tarafından merak edildi. Sahnelerden uzun süredir uzak olan Altay ekranlarda da gözükmüyordu. “Var Ya” şarkısıyla hafızalara kazınan Altay yeni hali ve şarkılarıyla tekrardan seyircilerin karşısına çıktı. Hakkında bir süredir haber çıkmayan hayranları tarafından Altay ne yapıyor sorusunun cevabı araştırıldı. Tekrardan ekranlara merhaba diyen ünlü sanatçıyla ilgili çok sayıda detaylar derinleştirildi. Peki Altay kiminle evli? Altay kaç yaşında? Altay aslen nereli?

ALTAY KİMDİR?

Sahne ismi Altay’la tanınan ünlü sanatçı 1970 yılında doğdu. Yirmi kişilik bir ailenin çocuğu olarak 7 çocuktan biri olarak dünyaya geldi. Politikacı bir ailenin ferdi olarak hayata başladı. Gece kulübü sahnelerinin aranılan ismi Altay aslen Rizeli’dir. Altay’ın gerçek adı ise Mehmet Altay Biber’dir. Altay yaş olarak şu anda 50 yaşındadır.

İlkokul ve ortaokul yıllarında Zeytinburnu’nda okudu. Liseyi ise Zeytinburnu Meslek Lisesi Elektrik Bölümü’nde okudu. Müziğe küçük yaştan itibaren özel bir ilgisi bulunan Altay, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazandı ancak yeniden sınava girmeyi tercih etti. Ardından Karadeniz Teknik Üniversite Matematik Bölümü’nde okumaya başladı ama konservatuar için yarım bıraktı. 1987-1988 yılında konservatuara girdi. Eğitimi sırasında bir yanda da çalışan Altay kısa bir süre işportacılık yaptı. Kısa dönem olarak Kütahya’da askerlik yaptıktan sonra müzik piyasasında kendi bestesi “Var Ya” ile büyük bir çıkış yakaladı.