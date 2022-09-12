Alternatif eş anlamlısı nedir? Alternatifin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Alternatif kelimesinin dilimize Fransızca veya İngilizceden geçtiği düşünülmektedir. Fransızca "alternatif" ya da İngilizce "alternative" kelimesinden alıntıdır. Bu iki kelime de "sırayla değişen, seçenek, almaşık" anlamlarına gelir. Fransızca ve İngilizce olan bu kelimeler de Latince "alternare" fiilinden türemiştir. Ancak alternatif kelimesi için eş anlamlı olarak Türkçe kelimeler de vardır. Alternatif kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

Seçenek

Değişik, farklı

Karşı

Almaşık

Dalgalı

Alternatif kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Alternatifin eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:

Seçenek

Almaşık

Dalgalı

Gerekli cümlelerde anlamı aynı olması bakımından sıralanan üç kelime de kullanılabilir. Alternatif kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri seçerken cümleye uygunluğuna dikkat edilmesinde fayda vardır. Her ne kadar eş anlamlı kelimeler birbiri yerine kullanılsa da ufak farklılıklar içermektedirler. Örneğin "dalgalı" kelimesi fizik terimidir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri seçerken cümlenin anlamına bakmak gerekir.

Alternatifin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Taşınacakları eve karar verirken mahallede kiralayabilecekleri bütün seçenekleri göz önünde tuttular.

Çok yüksek puan alamamıştı, tercih sıralamasında çok seçeneği yoktu.

Dükkânda elbiseler için çok seçenek vardı, hangisini alacağına karar veremedi.

Üç dalgalı radyoların ne olduğunu biliyor musun?

Ağaçlarda almaşık yapraklar sıralanmıştı.



