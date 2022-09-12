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Alternatif eş anlamlısı nedir? Alternatifin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

12.09.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe çevresindeki medeniyetlerin dilleriyle sürekli olarak etkileşimdedir. Bu etkileşimler kültürel, siyasi, ekonomik yönlü olabilir. Bu çeşitli etkileşimler sonucunda dilimize çeşitli kelimeler geçmiştir. Zaman içerisinde bu kelimelerle aynı anlama gelen kelimeler de türemiştir. Alternatif kelimesi de dilimizde başka bir dilden geçen ve eş anlamlısı olan bir kelimedir. Peki, alternatif kelimesinin eş anlamı nedir?

Alternatif eş anlamlısı nedir? Alternatifin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

İçindekiler

  • Alternatif kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük
  • Alternatifin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Alternatif kelimesinin dilimize Fransızca veya İngilizceden geçtiği düşünülmektedir. Fransızca "alternatif" ya da İngilizce "alternative" kelimesinden alıntıdır. Bu iki kelime de "sırayla değişen, seçenek, almaşık" anlamlarına gelir. Fransızca ve İngilizce olan bu kelimeler de Latince "alternare" fiilinden türemiştir. Ancak alternatif kelimesi için eş anlamlı olarak Türkçe kelimeler de vardır. Alternatif kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:

  • Seçenek
  • Değişik, farklı
  • Karşı
  • Almaşık
  • Dalgalı
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Alternatif kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Alternatifin eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:

  • Seçenek
  • Almaşık
  • Dalgalı

Gerekli cümlelerde anlamı aynı olması bakımından sıralanan üç kelime de kullanılabilir. Alternatif kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri seçerken cümleye uygunluğuna dikkat edilmesinde fayda vardır. Her ne kadar eş anlamlı kelimeler birbiri yerine kullanılsa da ufak farklılıklar içermektedirler. Örneğin "dalgalı" kelimesi fizik terimidir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri seçerken cümlenin anlamına bakmak gerekir.

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Alternatifin eş anlamlıları ile örnek cümleler

  • Taşınacakları eve karar verirken mahallede kiralayabilecekleri bütün seçenekleri göz önünde tuttular.
  • Çok yüksek puan alamamıştı, tercih sıralamasında çok seçeneği yoktu.
  • Dükkânda elbiseler için çok seçenek vardı, hangisini alacağına karar veremedi.
  • Üç dalgalı radyoların ne olduğunu biliyor musun?
  • Ağaçlarda almaşık yapraklar sıralanmıştı.
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