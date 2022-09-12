Alternatif eş anlamlısı nedir? Alternatifin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Alternatif kelimesinin dilimize Fransızca veya İngilizceden geçtiği düşünülmektedir. Fransızca "alternatif" ya da İngilizce "alternative" kelimesinden alıntıdır. Bu iki kelime de "sırayla değişen, seçenek, almaşık" anlamlarına gelir. Fransızca ve İngilizce olan bu kelimeler de Latince "alternare" fiilinden türemiştir. Ancak alternatif kelimesi için eş anlamlı olarak Türkçe kelimeler de vardır. Alternatif kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı şu şekildedir:
Alternatifin eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:
Gerekli cümlelerde anlamı aynı olması bakımından sıralanan üç kelime de kullanılabilir. Alternatif kelimesinin eş anlamı olan kelimeleri seçerken cümleye uygunluğuna dikkat edilmesinde fayda vardır. Her ne kadar eş anlamlı kelimeler birbiri yerine kullanılsa da ufak farklılıklar içermektedirler. Örneğin "dalgalı" kelimesi fizik terimidir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri seçerken cümlenin anlamına bakmak gerekir.