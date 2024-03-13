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    4. Altın ararken bir anda karşısına çıkan kedinin kendisine küfür ettiğini söyledi! Sosyal medyada viral video: "Korkmadım diyemem, korktum tabi"

    Altın ararken bir anda karşısına çıkan kedinin kendisine küfür ettiğini söyledi! Sosyal medyada viral video: "Korkmadım diyemem, korktum tabi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.03.2024 09:22
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    Altın aradığını söyleyen bir adamın karşısına çıkan kediyle yaşadıklarını anlattığı videosu sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek viral oldu. Kedinin kendisine küfür ettiğini söyleyen adam korkudan evine döndüğünü söyledi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek milyonlarca izlenmeye ulaştı. Görüntülerde gece geç saatlerde altın armaya çıktığını söyleyen bir adamın karşısına çıkan kediyle arasındaki geçen konuşma yer aldı.

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    Kedinin kendisine küfür ettiğini ve korkudan ne yapacağını bilemediğini dile getiren adam, "Aynen şu şekil ulan o... ç... dedi. Dedim biri bana mı sövüyor? Kedi. Sağa sola baktım hiç kimse yok. Elektriği şöyle çaktım. 'Elektriği gözüme tutma' dedi. Ben dondum kaldım böyle yani. Desen ki korkmadın öyle bir şey yok. Elektriği hafif böyle çevirdim. 'Herkes evinde sıcacık yatağında yatıyor. Sen çıkmışsın dağ taş geziyorsun altın bulacaksın diye. Altın maltın bulamazsın" dedi. Ben hemen yavaşça döndüm. Patika yol vardı direkt aşağıya geldim. Çantam vardı yolun kenarında çantamı aldım sırtıma geldim" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü videoyu yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben amcaya inandım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tam kedilik bir tavır. Onun cümleleri olabilir" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya kedi
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