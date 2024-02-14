Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. TikTok'ta tepki çeken canlı yayın! Bacaklarının arasındaki oyuncak ayıyı çekmek için para istedi... 'Ayının inine bakacağız'

    TikTok'ta tepki çeken canlı yayın! Bacaklarının arasındaki oyuncak ayıyı çekmek için para istedi... 'Ayının inine bakacağız'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    14.02.2024 14:30 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok'ta yapılan bir canlı yayında bir kadın ve erkeğin arasında geçen 'oyuncak ayı' diyaloğu tepkilere neden oldu. Kadının bacaklarının arasına koyduğu peluş ayıyı çekmek için canlı yayına katılanlardan hediye istedi. O anlarda canlı yayında bulunan erkek ise hediye yapmalarını teşvik etmek için, "Ayının inine bakacağız" dedi.

    TikTok'ta gerçekleştirilen bir canlı yayın tepkilerin odağına yerleşti. Canlı yayına katılanlardan hediye ve bağış olarak para toplamak isteyen iki kullanıcı ilginç bir yönteme başvurdu. TikTok canlı yayına bir etek giyerek katılan kadın yere çöküp bacaklarını iki yana açarken frikik vermemek için ise bacaklarının arasında peluş bir oyuncak ayı yerleştirdi.

    1

    Kadının bacaklarının arasına koyduğu ayıyı çektirmek için insanların bağış yapmasını isteyen erkek o anlarda, 'Ayının inine bakacağız' diyerek canlı yayına katılanları teşvik etmeye çalıştı. TikTok canlı yayını kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Canlı yayına dair kullanıcılardan pek çok yorum geldi.

    2

    Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok iğrenç" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunlara para mı kazandırıyorlar?" yorumunda bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    Bahçesinde çıplak güneşleniyor! "Komşularımın dikizlemesi..."

    Bahçesinde çıplak güneşleniyor! "Komşularımın dikizlemesi..."

     Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

    Tek gecelik ilişkisi sonu oldu! Genç futbolcunun evinde hayatını kaybetti

     Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

    Yetişkin film yıldızından Putin’e teklif! “Savaşı bitirirsen...”

     Metroda 10 kadına saldırdı! Kimse onu durduramadı

    Metroda 10 kadına saldırdı! Kimse onu durduramadı

     First Lady'nin cinsellik itirafı olay oldu! Dünya basını onu konuşuyor

    First Lady'nin cinsellik itirafı olay oldu! Dünya basını onu konuşuyor

    Kesfet

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Öldürdüğü karısıyla selfie çekilip ailesine gönderdiÖldürdüğü karısıyla selfie çekilip ailesine gönderdi
    Eşinin aldığı Sevgililer Günü hediyesini kabul etmedi! "Günah"Eşinin aldığı Sevgililer Günü hediyesini kabul etmedi! "Günah"
    Aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa paylaştı... 'Sonsuza kadar'Aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa paylaştı... 'Sonsuza kadar'
    Anahtar Kelimeler:
    canlı yayın tiktok
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Erzincan'daki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia

    Erzincan'daki facianın ardından CHP'li Yavuzyılmaz'dan çarpıcı iddia

    İmamoğlu "Dün akşam elimize ulaştı, tarihe geçecek" diyerek belgeyi gösterdi

    İmamoğlu "Dün akşam elimize ulaştı, tarihe geçecek" diyerek belgeyi gösterdi

    Eşinin aldığı Sevgililer Günü hediyesini kabul etmedi! "Günah"

    Eşinin aldığı Sevgililer Günü hediyesini kabul etmedi! "Günah"

    Toplu taşımada Dilber çıkışı! "Yetmedi mi?"

    Toplu taşımada Dilber çıkışı! "Yetmedi mi?"

    Öldürdüğü karısıyla selfie çekilip ailesine gönderdi

    Öldürdüğü karısıyla selfie çekilip ailesine gönderdi

    1 yılda 300 erkekle birliktelik yaşamıştı! 2024 hedefi olay oldu

    1 yılda 300 erkekle birliktelik yaşamıştı! 2024 hedefi olay oldu

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

    Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.