TikTok'ta tepki çeken canlı yayın! Bacaklarının arasındaki oyuncak ayıyı çekmek için para istedi... 'Ayının inine bakacağız'

TikTok'ta gerçekleştirilen bir canlı yayın tepkilerin odağına yerleşti. Canlı yayına katılanlardan hediye ve bağış olarak para toplamak isteyen iki kullanıcı ilginç bir yönteme başvurdu. TikTok canlı yayına bir etek giyerek katılan kadın yere çöküp bacaklarını iki yana açarken frikik vermemek için ise bacaklarının arasında peluş bir oyuncak ayı yerleştirdi.

Kadının bacaklarının arasına koyduğu ayıyı çektirmek için insanların bağış yapmasını isteyen erkek o anlarda, 'Ayının inine bakacağız' diyerek canlı yayına katılanları teşvik etmeye çalıştı. TikTok canlı yayını kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Canlı yayına dair kullanıcılardan pek çok yorum geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Daha neler göreceğiz acaba?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten çok iğrenç" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunlara para mı kazandırıyorlar?" yorumunda bulundu.