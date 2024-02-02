Kendisi 77 kocası 19 yaşında! TikTok'ta gündem yaratan hamilelik videosu... Bebeklerini göstererek viral oldular

Sosyal medyadan ilişkilerine dair yaptıkları paylaşımlarla eleştiri oklarının haline gelen 19 yaşındaki İtalyan Giuseppe D'Anna ve eşi 77 yaşındaki Milina Gatta son dönemde hamilelik iddialarıyla gündemde. TikTok'ta Gatta'nın karnı burnunda hallerini gözyaşlarıyla paylaşarak bebek beklediklerini müjdeleyen çift eleştirilerin odağına yerleşti.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hamileliğin doğru olmadığını ve filtre olduğunu savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yaşlı bir kadının menopoz döneminde hamile kalması imkansızdır!" yorumunu ekledi.
Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Saçmalık! Hamile değil. İmkansız!" yorumunu yaptı. Üçüncüsü "Bu çok korkutucu " dedi.
Aralarındaki yaş farkının kendileri için önemli olmadığını ve aradığı aşkı yıllar sonra bulmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Gatta, “Birbirimize aşığız. Bunu kimsenin bozmasını istemiyoruz. Çok mutluyuz” demişti.
Daily Star'ın haberine göre sosyal medyada viral olmasından sonra D'Anna, Jam Press'e özel olarak konuştu ve ilişkinin tamamının bir aldatmaca olduğunu iddia etti. Millina'nın büyükannesi olduğunu itiraf ettiği iddia edilen D'Anna, dedesinin hayatını kaybetmesiyle büyükannesinin yanına taşındığını ve sosyal medyada videolarının ilgi çekmesi üzerine daha fazlasını çekmeye karar verdiklerini söylediği öne sürüldü.