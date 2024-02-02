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    4. Kendisi 77 kocası 19 yaşında! TikTok'ta gündem yaratan hamilelik videosu... Bebeklerini göstererek viral oldular

    Kendisi 77 kocası 19 yaşında! TikTok'ta gündem yaratan hamilelik videosu... Bebeklerini göstererek viral oldular

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.02.2024 14:24 | Son Güncelleme:
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    19 yaşındaki İtalyan Giuseppe D'Anna, 77 yaşındaki Milina Gatta'ya evlilik teklifi etmişti. İlişkilerini TikTok'ta göstermeye başlayan çift kısa sürede dünya geneline yayılan milyonlarca takipçiye ulaştı. Aralarında 58 yıllık yaş farkı bulunan D'Anna son olarak Gatta'nın hamile olduğunu açıklayınca bir kez daha gündeme geldi. İkili üstelik bebekleri olduğunu iddia ettikleri bir çocuğun da görüntüsünü paylaştı.

    Sosyal medyadan ilişkilerine dair yaptıkları paylaşımlarla eleştiri oklarının haline gelen 19 yaşındaki İtalyan Giuseppe D'Anna ve eşi 77 yaşındaki Milina Gatta son dönemde hamilelik iddialarıyla gündemde. TikTok'ta Gatta'nın karnı burnunda hallerini gözyaşlarıyla paylaşarak bebek beklediklerini müjdeleyen çift eleştirilerin odağına yerleşti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü hamileliğin doğru olmadığını ve filtre olduğunu savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Yaşlı bir kadının menopoz döneminde hamile kalması imkansızdır!" yorumunu ekledi.

    Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Saçmalık! Hamile değil. İmkansız!" yorumunu yaptı. Üçüncüsü "Bu çok korkutucu " dedi.

    "ÇOK MUTLUYUZ"

    "ÇOK MUTLUYUZ"

    Aralarındaki yaş farkının kendileri için önemli olmadığını ve aradığı aşkı yıllar sonra bulmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Gatta, “Birbirimize aşığız. Bunu kimsenin bozmasını istemiyoruz. Çok mutluyuz” demişti.

    GERÇEK DEĞİLMİŞ

    GERÇEK DEĞİLMİŞ

    Daily Star'ın haberine göre sosyal medyada viral olmasından sonra D'Anna, Jam Press'e özel olarak konuştu ve ilişkinin tamamının bir aldatmaca olduğunu iddia etti. Millina'nın büyükannesi olduğunu itiraf ettiği iddia edilen D'Anna, dedesinin hayatını kaybetmesiyle büyükannesinin yanına taşındığını ve sosyal medyada videolarının ilgi çekmesi üzerine daha fazlasını çekmeye karar verdiklerini söylediği öne sürüldü.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok hamilelik
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