Kendisi 77 kocası 19 yaşında! TikTok'ta gündem yaratan hamilelik videosu... Bebeklerini göstererek viral oldular

GERÇEK DEĞİLMİŞ

Daily Star'ın haberine göre sosyal medyada viral olmasından sonra D'Anna, Jam Press'e özel olarak konuştu ve ilişkinin tamamının bir aldatmaca olduğunu iddia etti. Millina'nın büyükannesi olduğunu itiraf ettiği iddia edilen D'Anna, dedesinin hayatını kaybetmesiyle büyükannesinin yanına taşındığını ve sosyal medyada videolarının ilgi çekmesi üzerine daha fazlasını çekmeye karar verdiklerini söylediği öne sürüldü.