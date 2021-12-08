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Altın Kelebek ödülü alan Edis'in hayranları 200 bin Fan Token yaktı

08.12.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Edis’in 5 Aralık akşamı gerçekleştirilen 2021 Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde "Yılın Şarkısı" ve "Yılın Erkek Pop Sanatçısı" ödüllerini almasıyla birlikte 200 bin Edis Fan Token yakıldı.

Altın Kelebek ödülü alan Edis'in hayranları 200 bin Fan Token yaktı

Edis ve kripto para borsası ICRYPEX iş birliğinde geliştirilen Edis Fan Token'ın yakılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer, "Edis Fan Token'ın piyasaya ilk sürüldüğü dönemde belirtildiği gibi her başarıdan sonra belirlenen miktarda token’ı yakacağız. Her single çıktığında 2 bin 500, her albüm için 10 bin ve her Altın Kelebek Ödülü için de 100 bin token yakılacak. Edis'in bu yıl 2 ödül birden almasıyla 200 bin token’ın yakımını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

GRAMMY ÖDÜLÜ ALIRSA 1 MİLYON TOKEN YAKILACAK

Başarı düzeyiyle yakılacak token sayısının doğru orantılı olacağını belirten ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer, “Edis'in Grammy ödülü alması durumunda da 1 milyon Edis Fan Token'ı yakacağız. Toplamda maksimum 80 milyon adet üretilebilecek Edis Fan Token'ın bu yakma işlemleriyle arzını düşürerek değerinin artmasını sağlayacağız. Edis'in single’ları müzik marketlerinde her birinci olduğunda da 5 bin adet Edis Fan Token yakılacak. Başarılar arttıkça yakım işlemi hızlanacak" dedi.

TRANSFERLERDE, ETKİNLİKLERDE VE NFT ESERLERİ SATIN ALIRKEN KULLANILABİLİYOR

Edis Fan Token'ın Ethereum ağında yer alan akıllı kontrat özelliği ile pek çok farklı senaryoya ve etkinliğe uyarlanabilir olduğunu söyleyen Ezgi İçer, "Edis Fan Token, Ethereum bazlı bir 'utility token’ olarak geliştirildi. Bu sayede birçok alanda kullanılabiliyor. Diğer kripto paralarla entegre olduğu için transferlerde avantajlı bir araç olduğunu söyleyebiliriz. Token sahipleri konserlerin nerede düzenleneceğinden tutun da Edis'in çeşitli etkinliklerine katılım sağlamaya kadar birçok konuda karar verici ve katılımcı olabiliyor. Ayrıca Edis'in kendi ürettiği NFT eserlerinin satışı da bu token üzerinden yapılıyor. Bu sayede Edis Fan Token, dünyada NFT’ler tarafından desteklenmiş ilk ve tek Fan Token oluyor" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Altın Kelebek Ödülleri
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