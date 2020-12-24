Altın Küre, aralarında +18 filmin de olduğu bazı yapım ve oyuncular hakkında yeni kararlar aldı

Hollywood Yabancı Basın Birliği, Altın Küre Ödülleri için gönderilen filmlerin yıllık incelemesini tamamladı ve birçok filmin ve performansın stüdyoların amaçlanan sunumlarından farklı bir değerlendirmeye alacağını açıkladı.

Gösterime girdiği festivallerden olumlu dönüş alan +18 olarak sınıflandırılan Promising Young Woman’ı komedi kategorisinden çıkaran Altın Küre, filmi dram kategorisinde değerlendireceğini açıkladı. Emerald Fennell'in yazıp yönettiği ve kendisine haksızlık edenlerden intikam almak isteyen bir kadının hikayesini anlatan film, kurul tarafından drama olarak değerlendirilecek.

PROMİSİNG YOUNG WOMAN FRAGMANI

MARİA BAKALOVA, EN İYİ KADIN OYUNCU DALINDA!

Daha önce, müzikal ya da komedi filmi dalında en iyi yardımcı oyuncu kategorisinde olması beklenen Borat Subsequent Moviefilm'in çıkış yapan yıldızı Maria Bakalova'nın, lider oyuncu kategorisinde yer alacağı açıklandı. Bakalova, yardımcı kadın kategorisinde eleştirmenlerin galibiyetlerinde başı çekiyor ve Akademi Ödülleri'nin önde gelen favorilerinden biri.

ALTIN KÜRE TARAFINDAN KABUL EDİLMEDİLER

Bazı kaynaklar, diğer filmlerin ve performansların sunum planlarının da kabul edilmediğini bildirdi. Bunların arasında Amazon Studios'un One Night in Miami filmi ayrıca. En İyi Oyuncu ödülü için kampanya düzenlenen Kingsley Ben-Adir ve Eli Goree ile En İyi Yardımcı Oyuncu kategorisinde kampanya düzenleyen Aldis Hodge ve Leslie Odom Jr. için Altın Küre hepsinin aynı kategoride yarışacağı kararını verdi. Disney +’ta en çok izlenen yapımların başında gelen Hamilton müzikalinin komedi ya da müzikal kategorisinde yarışacağı açıklandı.

Altın Küre'nin aksine SAG (Screen Actors Guild Awards), stüdyolar tarafından yapılan tüm başvuruları kabul etti. Altın Küre adaylıkları 3 Şubat'ta açıklanacak. Törenin ise 28 Şubat'ta yapılması planlanıyor ama hangi şartlarda yapılacak henüz belli değil.

