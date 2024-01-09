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  4. Altın Küre tarzı olay oldu! Ebru Şallı derin göğüs dekoltesiyle mest etti

Altın Küre tarzı olay oldu! Ebru Şallı derin göğüs dekoltesiyle mest etti

09.01.2024 10:43 | Son Güncelleme:
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Özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlü manken Ebru Şallı bu defa Altın Küre tarzıyla gündem oldu. Altın Küre Ödülleri Töreni'ne eşi Uğur Akkuş ile birlikte özel davetli olarak katılan Ebru Şallı derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü manken Ebru Şallı şimdi de Altın Küre tarzıyla adından söz ettirmeyi başardı. “Oscar’ın habercisi” olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, Beverly Hills’de yapılan törenle sahiplerini buldu.

Ebru Şallı, Altın Küre Ödülleri'ne eşi Uğur Akkuş ile birlikte özel davetli olarak katıldı. Ünlü model törende giydiği ışıltılı elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

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46 yaşındaki model bu pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Şallı'nın pozlarına; 'Bu nasıl güzellik', 'Yaktın ortalığı', 'Kainat güzeli', 'Türkiye'nin en güzel mankeni' gibi yorumlar yapıldı.

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