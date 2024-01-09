Altın Küre tarzı olay oldu! Ebru Şallı derin göğüs dekoltesiyle mest etti

Özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü manken Ebru Şallı şimdi de Altın Küre tarzıyla adından söz ettirmeyi başardı. “Oscar’ın habercisi” olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, Beverly Hills’de yapılan törenle sahiplerini buldu.

Ebru Şallı, Altın Küre Ödülleri'ne eşi Uğur Akkuş ile birlikte özel davetli olarak katıldı. Ünlü model törende giydiği ışıltılı elbisesi ve derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti.

46 yaşındaki model bu pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Şallı'nın pozlarına; 'Bu nasıl güzellik', 'Yaktın ortalığı', 'Kainat güzeli', 'Türkiye'nin en güzel mankeni' gibi yorumlar yapıldı.







