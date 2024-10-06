Altın Portakal açılışında Saadet Işıl Aksoy sessiz kalmadı! "Belki sert bir açılış oldu ama..."

Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı. Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 61’nci kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde Cam Piramit Kongre Merkezi’nde kırmızı halı ve açılış galası gerçekleştirildi.

Gecenin açılışında ödül alan Saadet Işıl Aksoy yaptığı konuşmayla adından söz ettirdi. Törenin açılış konuşmasını yapan Saadet Işık Aksoy, sözlerine İstanbul'da 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından yarım saat arayla katledilen Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i anarak başladı.

"Bugün gördüğümüz haberlerle birlikte Türkiye'de yaşanan kadın cinayetleri karşısında inanılmaz bir acıyla bu sahnedeyim belki sert bir açılış oldu ama ülkemizin gerçeği bu" diyen Saadet Işıl Aksoy devamında "Katledilen kız kardeşlerimiz için büyük bir üzüntü yaşıyorum. O yüzden izin verirseniz onları saygıyla anıyorum ve öncelikle hepimiz için adalet diliyorum" ifadelerini kullandı.

FARAH ZEYNEP ABDULLAH DA GÜNDEMDE

Farah Zeynep Abdullah da ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Dün kötüydü, bugün daha kötü... Çok korkuyorum daha da kötü olacak diye. Kısa keseceğim. Ben bu ödülü izninizle bu erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, konuşmaktan korkmayan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.