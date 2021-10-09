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Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren "Kürtaj" filmi seyircileri hastanelik etti

09.10.2021 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kriz çıktı. Festivalde gösterime giren Audrey Diwan'ın "Kürtaj" filmindeki gerçekçi sahneleri izleyen bazı seyirciler hastanelik oldu. Fenalaşan seyirciler, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren "Kürtaj" filmi seyircileri hastanelik etti

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde görülmemiş bir olay yaşandı. Audrey Diwan'ın merakla beklenen "Kürtaj" filmi büyük krize neden oldu.

İLK DAKİKALARDA İKİ KİŞİ BAYILDI

Medyatava'nın haberine göre; festivalde gösterimi yapılan filmi izleyenler arasında 2 kişi gerçekçi sahneler nedeniyle ilk dakikalarda baygınlık geçirdi.

BAYILANLAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yetkililer filmi bir saat sonra durdururken bayılan izleyiciler hastaneye kaldırıldı. Filmin gösterimi, baygınlık geçirenlerin hastane kaldırılmasından sonra tekrar başladı. Seyircilerin bayıldığı ve ve müdahale edildiği anlar kameralara yansıdı.

BİR KEZ DAHA DURDURULDU

Ancak filmin ilerleyen sahnelerinde yine bayılanlar olunca film tekrar durduruldu. Filmi izleyenler arasında çok sayıda kişi gerçekçi sahneler nedeniyle dayanamayıp gösterimden ayrıldı. Film bir kez daha başladı ve 21:25 sularında da filmin gösterimi sona erdi.

VENEDİK'TEKİ GÖSTERİMİNDE DE FENALIK GEÇİRENLER OLMUŞTU

Filmin Venedik'teki gösteriminde de fenalık geçirenlerin olduğu öğrenildi. Audrey Diwan'ın 'Kürtaj' filmi Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan Ödülü almıştı.

KÜRTAJ FİLMİNİN KONUSU

Film, 60'lı yılların Fransasında istemediği hamileliğini sonlandırmak isteyen Anne'in mücadelesini anlatıyor. Annie Ernaux'un aynı isimli yarı otobiyografik romanından uyarlanan Kürtaj, dünya prömiyerini Eylül ayında, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yaptı ve Altın Aslan'a layık görüldü. Anamaria Vartolomei, kendinden emin bir duruşla cesur ama aynı zamanda kırılgan bir Anne karakteri çizerek rolünün altından başarıyla kalkıyor.


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