Altın Portakal’ın en iyi filmi "Mukadderat" gişede 87 bine ulaştı! 8 Mart'ya yeniden vizyona girecek

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülünün yanı sıra film ekibinden Nur Sürer’in En İyi Kadın Oyuncu, Osman Sonant’ın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü ‘Mukadderat’ın başarısı gişeye de yansıdı. Yönetmenliğini Nadim Güç’ün yaptığı, oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol, Osman Alkaş, Sacide Taşaner ve Cem Zeynel Kılıç’ın yer aldığı filmde, eşini kaybetmesinin ardından yalnız kalma korkusuyla hemen yeniden evlenmek isteyen Sultan’ın hikayesi anlatılıyor.

BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

Türkiye ve dünya sinemasının en seçkin yapımlarını sinemaseverlerle buluşturan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 62. kez sinema tutkunları ile buluşmaya hazırlanıyor. 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, geçen yılki kuvvetli programının ardından bu yıl da sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

Bu yıl da festivalde birbirinden değerli filmler izleyiciyle buluşacak, sinema tutkunları sektörün önemli isimleriyle söyleşi yapma fırsatı yakalayacak. (İHA)