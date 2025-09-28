Mynet Trend

Altyapı çalışmasında karşılarına çıkan şaşkına çevirdi! Şeritler çekildi, polis nöbet tutmaya başladı

Menteşe ilçesinde yürütülen altyapı çalışmaları sırasında ortaya çıkanlar herkesi şoke etti. Çalışmalar durdurulurken, bölge güvenlik çemberine alındı. Polis ekipleri bölgede nöbet tutarken, uzmanların kısa süre içerisinde inceleme başlatması bekleniyor.

Çiğdem Sevinç

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, su deposu çalışması sırasında ortaya çıkan mezarlarda dönemi henüz belirlenemeyen tarihi eserler bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı'ndaki yeşil alanların sulamasında kullanılmak üzere su deposu çalışması başlattı.

KEMİKLER VE TARİHİ ESERLER

Çalışma sırasında dönemi henüz belirlenemeyen mezarlar tespit edildi. 6 mezar içerisinde dağınık halde çok sayıda kemik ve tarihi esere rastlandı.

Alanda çalışmalar durduruldu, durum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile müze yetkililerine bildirildi.

BİR KAÇ GÜN İÇİNDE KAZILACAK

Güvenlik şeridiyle kapatılan ve koruma altına alınan bölgede birkaç gün içinde kazı çalışmalarının başlayacağı öğrenildi.

Bulunan eserlerin hangi döneme ait olduğunun ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Bölgede polis ekipleri nöbet tutmaya başladı.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
Muğla tarihi eser kemik
