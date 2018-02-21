Bu herkesin başına gelebilir. Elbette ünlülerin de! Küçük çocuklarınız da sizinle birlikte yeni bir hayata başlar. Tek farkla! Artık hayatlarında bir üvey anne ya da üvey baba vardır. Ama bu üvey anne ve babalar sizin eski evliliğinizden olan çocuğunuzu öylesine benimser ki siz bile şaşırırsınız.

Ama ben ağlarım şimdi!

1 / 24 Gösteri dünyasında görenlerin kalplerini eriten öyle içten, öyle sevecen anne ve babalar var ki! Belki biyolojik olarak o çocuğun ebeveyni değiller ama yine de onları kendi öz çocuklarından ayırmıyorlar. İşte görenlerin içini titreten ünlü üvey anne ve babalar.

2 / 24 Ceyda Düvenci, aradığı mutluluğu üçüncü evliliğinde buldu. Genç yaşında Kaan Girgin'le ilk evliliğini yapan Düvenci, kısa sürede yollarını ayırdı. İkinci kez Engin Akgün ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten Melisa adını verdiği kız kızı oldu.

3 / 24 Böylece Düvenci, kızı Melisa'yı da yanına alarak yeni bir hayata başladı. Küçük Melisa, babası Engin Akgün ile düzenli olarak görüşüyor olsa da yaşamını annesiyle birlikte sürdürüyordu.

4 / 24 Ama bu evlilik de uzun sürmedi. Düvenci ile Akgün arkadaş kalmaya karar vererek yollarını ayırdı. Düvenci, daha sonra hayatını Bülent Şakrak ile birleştirdi.

5 / 24 Melisa ve Düvenci'nin hayatını aşkı Bülent Şakrak arasında öyle bir uyum ortaya çıktı ki, ikili birlikte keyifli zamanlar geçirmeye başladı. Şakrak, Melisa'ya babasının her an yanında olmayışını hissettirmemek için elinden geleni yapıyor.

6 / 24 Bu arada ailelerine minik bir bebek daha katıldı. Şakrak, Düvenci, Melisa ve kısa bir süre önce dünyaya gelen Okan Ali uyumlu bir şekilde hayatlarını sürdürüyor. Düvenci ve Şakrak sık sık sosyal medya sayfalarından aile yaşantılarından kesitler paylaşıyor. Onların bu uyumu ve mutluluğu da bazı takipçilerini öylesine etkiliyor ki "Ağlarım ama şimdi" diye yorumlar yazanlar bile oluyor.

7 / 24 Nilüfer Açıkalın ile Tunç Oğuz'un hikayesi ise biraz değişik. Açıkalın her ne kadar Tunç Oğuz'u kendisi dünyaya getirmemiş olsa da onu evlat edindi ve kelimenin tam anlamıyla annesi oldu.

8 / 24 Tunç Oğuz, Açıkalın'ın uzun süre birlikte olduğu yönetmen Orhan Oğuz'un ilk eşinden dünyaya gelen çocuğu. Tunç, henüz çok küçükken annesi hayata veda etti.

9 / 24 Sonradan babasının hayatına giren Açıkalın ise onu kendi öz oğlu gibi benimsedi. Öyle ki onu evlat edindi. Nilüfer Açıkalın ile Orhan Oğuz yıllar önce yollarını ayırsa da Tunç Oğuz ile ilişkileri anne oğul olarak devam ediyor.

10 / 24 Açıkalın, bir röportajında "Tunç'u ben dünyaya getirmedim ama dünyanın en şanslı annesiyim" diyerek bu konuda duyduğu mutluluğu dile getirmişti.

11 / 24 Tuba Ünsal ile Mirgün Cabas'ın da kalabalık bir ailesi var. Onlar hayatlarını birleştirdiğinde Ünsal'ın bir önceki evliliğinden bir kızı vardı.

12 / 24 Mirgün Cabas da daha önce yaşadığı ilişkiden bir kız çocuğu sahibi olmuştu. Yani Cabas ve Ünsal hayata birlikte devam etmeye karar verdiklerinde ikisinin de birer çocuğu vardı.

13 / 24 Sonradan aralarına katılan minik oğullarıyla aileleri biraz daha genişledi.

14 / 24 Gisele Bundchen de Tom Brady ile evlendiğinde kendisi henüz biyolojik olarak anne olmamıştı. Ama Brady'nin eski sevgilisi Brigitte Moynahan'dan dünyaya gelen oğluna annelik yapıyordu.

15 / 24 Bundchen ile Brady'nin eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu sık sık günlük hayatta birlikte görüntüleniyordu. Üvey anne ile minik çocuğun ilişkisi gayet iyi gidiyordu. Sonradan Bundchen ile Brady iki çocuk sahibi oldu.

16 / 24 Ama üç kardeş arasında hiçbir ayrımcılık yapmadan hayatlarına devam ettiler. Bu ilişkide tek sorun Bundchen'in, Brady'nin eski sevgilisinden olan oğluna "oğlum" diye hitap etmesiydi. Bu durum, çocuğun öz annesi Moyhanan'ın pek hoşuna gitmese de olay tatlıya bağlandı.

17 / 24 Matt Damon da gösteri dünyasının iyi üvey babalarından biri. Hayatını birleştirdiği Luciana Barroso'nun önceki ilişkisinden dünyaya gelen kızına kelimenin tam anlamıyla babalık yapıyor ünlü aktör.

18 / 24 Damon, 1999 doğumlu Alexia Barroso'nun hayatında öz babasından daha fazla yer tutuyor.

19 / 24 Ünlü aktör ve karısının evlilikleri süresince üç çocukları daha oldu ama Damon, üvey kızını asla diğerlerinden ayırmadı.

20 / 24 Daniel Craig ve Rachel Weisz evlendiklerinde ikisinin de daha önceki ilişkilerinden birer çocukları vardı. Weisz'in yönetmen Darren Aronofsky ile ilişkisinden bir oğlu bulunuyor.

21 / 24 Daniel Craig, 90'lı yıllarda Fiona Loudon ile ilişkisinden Ella adını verdikleri bir kız çocuğu sahibi oldu. 26 yaşındaki Ella sık sık babasını ve ailesini ziyarete gidiyor. Craig ile Weisz'in oğlunun arası da gayet iyi.

22 / 24 Bir zamanların mutlu çifti Seal ile Heidi Klum'un parmak ısırtan bir ilişkisi vardı. Çiftin mutluluğu dünyaya gelen üç çocuklarıyla da katlandı. Ancak mutluluk uzun sürmedi. Seal ve Heidi Klum yollarını ayırdılar.

23 / 24 Ama hikayenin ilgi çekici yanı bambaşka. Seal ile tanıştıklarında Klum kızı Leni'ye hamileydi. Flavio Briatore'den ayrılmıştı ve ondan bir çocuk dünyaya getirmek üzereydi. Ama bu Seal'ın ünlü modelle yeni bir hayata başlamasını engellemedi.