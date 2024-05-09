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Facia haberleri peş peşe geldi! Palete kolunu kaptıran işçinin kolu koptu, yem hazırlama ünitesine düşen işçi hayatını kaybetti

09.05.2024 14:50
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İş yerlerinde bugün korkunç olaylar peş peşe geldi. Gümüşhane’de katı atık aktarma istasyonunda çalışırken sol kolunu palete kaptıran işçinin sol kolu koptu. İşçi ve kopan kolu, ambulans helikopterle Trabzon’a sevk edildi. Kırşehir'de ise bir tavuk çiftliğinde yem hazırlama ünitesine düşen işçi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Facia haberleri peş peşe geldi! Palete kolunu kaptıran işçinin kolu koptu, yem hazırlama ünitesine düşen işçi hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Büyük Camii Mahallesi’nde bulunan katı atık aktarma istasyonunda meydana gelen olayda Bayburt’a gönderilmek üzere katı atık yüklemesi yapan Osman Zorlu (40), atık taşıyan paletin sıkışması nedeniyle duruma müdahale etti.

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Sıkışan parçayı çıkarmaya çalışan Zorlu sol kolunu palete kaptırdı. Sol kolu kopan Zorlu, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.

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Kopan kolu ile birlikte Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan Zorlu talep edilen ambulans helikopterin gelmesinin ardından Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

3 çocuk babası ağır yaralı işçi Zorlu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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KIRŞEHİR'DE YEM HAZIRLAMA ÜNİTESİNE DÜŞEN İŞÇİ CAN VERDİ

Kırşehir'in Özbağ beldesindeki tavuk çiftliğinde çalışan Veysel Erbaş (48), dengesini kaybederek yem hazırlama ünitesine düştü. Erbaş, yemlerin üzerine yığılması nedeniyle havasız kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yem hazırlama ünitesinden çıkartılan Erbaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Erbaş’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

AA-İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Gümüşhane
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