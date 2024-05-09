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Seyircinin taşkınlığına dayanamadı sahneyi terk etti! Cem Yılmaz'ın son gönderisinde skandal olay

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.05.2024 15:01
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Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya üzerinden yaptığı göndermelerle adından sıkça söz ettiren Cem Yılmaz bu defa son gönderisinde sahneyi terk etmesi ile gündeme geldi. Salonda seyircinin taşkınlığına dayanamayan Cem Yılmaz o kişiler salondan çıkarılıncaya kadar sahneye gelmedi. Gösterideki o anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Seyircinin taşkınlığına dayanamadı sahneyi terk etti! Cem Yılmaz'ın son gönderisinde skandal olay

Son dönemde Hasan Can Kaya'ya yaptığı gönderme ile gündeme gelen Cem Yılmaz bu defa son gösterisindeki skandal bir olayla adından söz ettirdi.

SAHNEYİ TERK ETTİ

Ünlü komedyenin 'Hoşgeldiniz CHP'liler' dedikten sonra sahneyi terk ettiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

cem yılmaz

Bu görüntüler, Yılmaz'ın siyasi bir yorum yaptığı ve izleyenlerin buna tepki gösterdiği olarak yorumlandı. Ancak gerçek başka çıktı.

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GERÇEK BAKIN NEYMİŞ

O salonda gösteriyi izleyen bir seyirci olayın arka planını anlattı. Gösteride olan kişi 'O kadın ve adam taşkınlık yaptı. Kadın Cem Yılmaz'a sesini duyurmak için devamlı bağırıp çağırdı. Etraftakiler de rahatsız oldu. Cem bu iş şova döndü diye olay bitene kadar kulise geçti sonra da geri geldi' dedi.

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Aynı kişi 'Şakalarla ilgili bir şey yok. Oradaki kadın yüksek sesle devamlı Cem Yılmaz'ın esprilerine evet ben de. Aynen ben gibi bağırarak konuşuyordu' ifadelerini kullandı.

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Cem Yılmaz taşkınlık yapan izleyiciler salondan çıkarılana kadar sahneye geri dönmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz sosyal medya Hasan Can Kaya
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