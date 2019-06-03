Aman dikkat! Bayramda bu şekilde beslenenler zehirleniyor

Ramazan bayramını sağlıklı bir şekilde geçirmek istiyorsanız, hem yediklerinize hem de onları saklama koşullarına dikkat etmelisiniz. Aksi halde bayram ziyafetten çok eziyete dönebilir! İşte dikkat etmeniz gerekenler;

Sütlü tatlılar bir saatten fazla buzdolabı dışında kalmamalı. Sütlü tatlı yaptığınızda ya da satın aldığınızda mutlaka buzdolabında muhafaza ediniz.

Tereyağlı baklava buzdolabına konamaz ama özellikle ve özellikle çok serin bir yerde kalmalıdır. Evinizde güneş görmeyen, hatta serin bir yerde tereyağlı baklavanızı muhafaza etmeyi ihmal etmeyin.

Dondurmalı tatlıların servisinde dondurma yumuşasın diye dışarı çıkartıldığında problem oluşabilir. Dondurmayı fazla bekletmemeye dikkat edin.

Tatlıların üstünde ikram edilen kaymak mutlaka servis süresine kadar buzdolabında bekletilmeli, servis sırasında çıkartılmalıdır.

İçeriğinde yumurta bulunan revani gibi tatlılar da geceden mutlaka buzdolabına kaldırılmalı, açıkta bırakılmamalı. Çiğ yumurta kullanılan kremalarda pastörize yumurta tercih edilmesi olası zehirlenmelerin önüne geçecektir.

