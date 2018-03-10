Aman Hande Erçel görmesin! Murat Dalkılıç çapkınlıkta

Merve Boluğur’dan boşandıktan sonra Hande Erçel’le aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, önceki gece çapkınlık turuna çıktı.

Güzel oyuncuyla yaklaşık 1 aydır birlikte olan popçu, Bebek’teki bir kulübe iki genç kadınla geldi. Kapıda gazetecileri fark eden Murat Dalkılıç, yanındaki hanımefendileri önden içeri gönderdi.

'BUGÜN HANDE YANIMDA YOK'

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, durumu kurtarmak için muhabirlerin yanına gidip röportaj veren şarkıcı, “Günlerdir stüdyodayım, Yıldız Tilbe ile albüm çalışmaları var. Bugün Hande yanımda yok” dedi.

GEÇ SAATLERE KADAR EĞLENDİ!

Açıklamanın ardından içeri girip iki güzelle geç saatlere kadar eğlenen Murat Dalkılıç, çıkışta basın mensuplarını atlatmak için arka kapıyı kullandı.

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