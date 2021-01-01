Amanda Holden 2020'e iç çamaşırındaki notu göstererek veda etti

Britain’s Got Talent yarışmasında jüri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu 49 yaşındaki Amanda Holden yine sosyal medyada olay oldu.

Jakuzi içinde keyif yaparken Holden 2020'yi uğurlarken tercih ettiği küloduyla olay oldu. Sık sık sütyensiz elbiseler giyip poz vermesiyle bilinen ünlü isim 2020'ye iç çamaşırındaki bir mesajı göstererek veda etti.

Üstsüz şekilde poz veren Amanda Holden'ın külodunda "Güle güle 2020" yazıyordu. Elinde kadehiyle keyif anlarını paylaşan Holden'a beğeni yağdı.

Holden daha önce programda kasten çok açık kıyafet giydiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini bu şekilde programın reklamını yaptığını itiraf etmiş ve gündem olmuştu.



