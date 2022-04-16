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Amanda Holden: Hayatımın ikinci yarısını böyle yaşayacağım

16.04.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yapan Amanda Holden 50. yaşını seksi kıyafetle kutladı. "Hayatımın ikinci yarısını böyle yaşayacağım" diyen ünlü isim kendisine hayran bıraktı.

Amanda Holden: Hayatımın ikinci yarısını böyle yaşayacağım

Britain's Got Talent yarışmasında juri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu Amanda Holden, canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili itirafta bulunmuş, kasten çok açık giyindiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini açıklamasıyla uzun süre adından söz ettirmişti.

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50 yaşında giren ünlü isim, gardırobunu lateks elbiseler ve uzun çizmelerle doldurmak için oldukça müstehcen bir alışveriş yaptığını itiraf etti.

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Amanda, The Sun ile yaptığı bir röportajda, "50 yaşıma geldiğimde bir çift uzun çizmeye yatırım yaptım ve 'Hayatımın ikinci yarısını böyle yaşayacağım' diye düşündüm." dedi.
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Kararını uygulayan ünlü isim sosyal medyada verdiği pozlarla, seksiliğini gözler önüne seriyor.


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Amanda Holden
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