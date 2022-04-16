Amanda Holden: Hayatımın ikinci yarısını böyle yaşayacağım

Britain's Got Talent yarışmasında juri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu Amanda Holden, canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili itirafta bulunmuş, kasten çok açık giyindiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini açıklamasıyla uzun süre adından söz ettirmişti.

50 yaşında giren ünlü isim, gardırobunu lateks elbiseler ve uzun çizmelerle doldurmak için oldukça müstehcen bir alışveriş yaptığını itiraf etti.



Amanda, The Sun ile yaptığı bir röportajda, "50 yaşıma geldiğimde bir çift uzun çizmeye yatırım yaptım ve 'Hayatımın ikinci yarısını böyle yaşayacağım' diye düşündüm." dedi.



Kararını uygulayan ünlü isim sosyal medyada verdiği pozlarla, seksiliğini gözler önüne seriyor.



