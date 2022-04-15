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Amanda Holden'ın dekolteleri yüzünden şikayet yağıyor! Geri adım atmıyor

15.04.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yayınlanan Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri üyeliği yapan Amanda Holden, programın reytinglerinin artması için canlı yayında bilerek göğüs frikiği verdiğini itiraf etmişti. Holden programda aşırı kaçan dekolteleri yüzünden şikayet alıyor ama geri adım atmayacağını söylüyor.

Amanda Holden'ın dekolteleri yüzünden şikayet yağıyor! Geri adım atmıyor

Britain's Got Talent yarışmasında juri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu Amanda Holden, canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili itirafta bulunmuştu. Amanda, kasten çok açık giyindiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini bu şekilde programın reklamını yaptığını söyleyince tepki çekmişti.

Amanda Holden'ın açıklamalarından sora izleyicilerin şikayetleri de arttı. Amanda Holden müstehcen kıyafetlerini yumuşatmayacağı konusunda ısrarlı. Holden gelen şikayetlerden sonra daha açık giyineceğini de söyledi.

Canlı yayında göğüsleri görünen Amanda Holden'dan itiraf: Bilerek yaptımCanlı yayında göğüsleri görünen Amanda Holden'dan itiraf: Bilerek yaptım

Holden annesinin de kendisini desteklediğini söyleyerek "'Annem, 'Oh, bırak konuşsunlar. Yarı yaşındaki kızlardan daha iyi görünüyorsun' ded" açıklamasında bulundu.


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Amanda Holden
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