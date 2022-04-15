Amanda Holden'ın dekolteleri yüzünden şikayet yağıyor! Geri adım atmıyor

Britain's Got Talent yarışmasında juri üyesi olan İngiliz televizyon kişiliği ve oyuncu Amanda Holden, canlı yayında elbisesinin açılıp göğüslerinin dışarı çıkması ile ilgili itirafta bulunmuştu. Amanda, kasten çok açık giyindiğini ve göğüslerinin dışarı çıkmasına kendisinin izin verdiğini bu şekilde programın reklamını yaptığını söyleyince tepki çekmişti.

Amanda Holden'ın açıklamalarından sora izleyicilerin şikayetleri de arttı. Amanda Holden müstehcen kıyafetlerini yumuşatmayacağı konusunda ısrarlı. Holden gelen şikayetlerden sonra daha açık giyineceğini de söyledi.

Holden annesinin de kendisini desteklediğini söyleyerek "'Annem, 'Oh, bırak konuşsunlar. Yarı yaşındaki kızlardan daha iyi görünüyorsun' ded" açıklamasında bulundu.



