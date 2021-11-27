Amanda Holden, kocasıyla en müstehcen anları canlı yayında ortalıklara saçtı

Jamie Theakston sunduğu Heart Breakfast programına konuk olan Amanda Holden yaptığı itiraflarla yayına damga vurdu.

İki çocuk annesi olan Amanda, duşa girdiğinde sırtını kabine döndüğünü söyledi. Sunucu Jamie, "Duşa başlamak için mi bunu yaptın?" diye sorduğunda Amanda, "Hayır kocamla ilişkiye girmek için" deyince herkes dumur oldu.

Amanda ve sunucu arasındaki sohbet daha fazla bel altına inmeden sunucunun konuyu değiştirmesi ile son buldu.

Amanda, kısa süre önce 12 yıllık kocası ile cinsel yaşamı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

Amanda, kocasının sürekli kendisine dokunduğunu fakat ilişkiye girmek isteyince kocasını azarladığını söyledi.

Amanda sürekli sosyal medya hesabından paylaştığı açık fotoğraflar ile tanınıyor.



