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Amanda Holden, kocasıyla en müstehcen anları canlı yayında ortalıklara saçtı

27.11.2021 22:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı Heart Breakfast isimli programda kocası Chris Hughes ile duşta cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden İngiliz televizyon yıldızı Amanda Holden, izleyicilerin ve program sunucusu Jamie Theakston'in ağzını açık bıraktı.

Amanda Holden, kocasıyla en müstehcen anları canlı yayında ortalıklara saçtı

Jamie Theakston sunduğu Heart Breakfast programına konuk olan Amanda Holden yaptığı itiraflarla yayına damga vurdu.

İki çocuk annesi olan Amanda, duşa girdiğinde sırtını kabine döndüğünü söyledi. Sunucu Jamie, "Duşa başlamak için mi bunu yaptın?" diye sorduğunda Amanda, "Hayır kocamla ilişkiye girmek için" deyince herkes dumur oldu.

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Amanda ve sunucu arasındaki sohbet daha fazla bel altına inmeden sunucunun konuyu değiştirmesi ile son buldu.

Amanda, kısa süre önce 12 yıllık kocası ile cinsel yaşamı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

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Amanda, kocasının sürekli kendisine dokunduğunu fakat ilişkiye girmek isteyince kocasını azarladığını söyledi.

Amanda sürekli sosyal medya hesabından paylaştığı açık fotoğraflar ile tanınıyor.

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Amanda Holden
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