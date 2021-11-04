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Amanda Lee küvetten paylaştı, hayranları beğeni yağdırdı

04.11.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amanda Lee, Instagram’ın en dikkat çeken isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Ünlü fitness modeli sportif paylaşımlarının yanı sıra verdiği cesur pozlarla da gündeme geliyor. Fitness modeli son olarak küvette verdiği iç çamaşırlı pozla Instagram'ı birbirine kattı.

Amanda Lee küvetten paylaştı, hayranları beğeni yağdırdı

Amanda Lee, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram'da yaptığı paylaşımlarla büyük sükse yaratan fitness modeli Amanda Lee, iç çamaşırlı pozlarıyla gündeme geldi.

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Amanda Lee, sosyal medyanın en ünlü fitness modellerinden birisi durumunda. 11 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabından paylaşımlar yapan Amanda Lee, beğeni yağmuruna tutuluyor. Genç kadının son olarak küvetten paylaştığı pozu hayranlarından tam not aldı.

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Amanda Lee, fitness eğitmenliği ve modelliği yapıyor. Sosyal medyada Instagram üzerinden yayınladığı videolarla büyük bir üne kavuşan ve tam adı Amanda Elise Lee olan fitness eğitmeni, hayran kitlesini de her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

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