Amanda Lee küvetten paylaştı, hayranları beğeni yağdırdı

Amanda Lee, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Instagram'da yaptığı paylaşımlarla büyük sükse yaratan fitness modeli Amanda Lee, iç çamaşırlı pozlarıyla gündeme geldi.

Amanda Lee, sosyal medyanın en ünlü fitness modellerinden birisi durumunda. 11 milyonu aşkın takipçili Instagram hesabından paylaşımlar yapan Amanda Lee, beğeni yağmuruna tutuluyor. Genç kadının son olarak küvetten paylaştığı pozu hayranlarından tam not aldı.

Amanda Lee, fitness eğitmenliği ve modelliği yapıyor. Sosyal medyada Instagram üzerinden yayınladığı videolarla büyük bir üne kavuşan ve tam adı Amanda Elise Lee olan fitness eğitmeni, hayran kitlesini de her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

