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  4. Amanos Dağları’nın ‘nazar boncuğu’ görünümlü yangın göleti görenleri kendisine hayran bıraktı

Amanos Dağları’nın ‘nazar boncuğu’ görünümlü yangın göleti görenleri kendisine hayran bıraktı

Seray Üstün Seray Üstün
29.04.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da Amanos Dağları’nda bulunan ve kuş bakışıyla bir nazar boncuğunu anımsatan yangın göleti, görenlerin ilgisini çekti. Bu oluşum yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Amanos Dağları’nın ‘nazar boncuğu’ görünümlü yangın göleti görenleri kendisine hayran bıraktı

Erzin ilçesinde, orman yangınlarını söndürmek için oluşturulan yaklaşık 25 metre çapında, 3 metre derinliğindeki yangın göleti, çam ormanının ortasındaki görüntüsüyle ‘doğanın gözü’ olarak isimlendiriliyor.

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Nazar boncuğunu andıran görüntüsüyle görenleri büyüleyen gölet, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin de uğrak yeri haline geldi. Bölgeden sorumlu Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, göletin ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

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Görüntüsünden dolayı göleti, ‘nazar boncuğu’ veya ‘doğanın gözü’ olarak nitelendirdiklerini aktaran Ketmen, "Gerçekten de çok ilginç ve güzel bir görüntüsü var. Doğaseverlerin de ilgiyle takip ettiği, gelip etrafında çayını kahvesini içtiği, fotoğrafını çektiği bir bölge. Yukarıdan bakıldığında içindeki renkleri bakımından adeta bir nazar boncuğunu görüyorsunuz. Bu göletimiz amatör drone çekimi yapanların da uğrak yeri sayılır. Fotoğraflarını sosyal medyada da sık sık görürüz." dedi.

(AA)

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Hatay
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