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Amasya’da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

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HABER  | 15.03.2019 04:37 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon ilçesinde ’Misafir’ adı verilen fuhuş operasyonunda, 7 yabancı uyruklu kadın ile aralarında memur ve esnafın da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Amasya’da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, ’Misafir’ adı verilen operasyonda 11 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, 7 yabancı uyruklu kadın ile aralarında memur ve esnafın da yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı.

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KADINLARDAN BİRİNDE FRENGİ HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ

Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu kadınlar, sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kontrollerde, bir kadında cinsel yolla bulaşan ’frengi’ hastalığı tespit edildi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.

(DHA)

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Amasya fuhuş operasyonu gözaltı

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