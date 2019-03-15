Amasya’da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, ’Misafir’ adı verilen operasyonda 11 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda, 7 yabancı uyruklu kadın ile aralarında memur ve esnafın da yer aldığı 12 kişi gözaltına alındı.
KADINLARDAN BİRİNDE FRENGİ HASTALIĞI TESPİT EDİLDİ
Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan uyruklu kadınlar, sağlık kontrolü için Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Kontrollerde, bir kadında cinsel yolla bulaşan ’frengi’ hastalığı tespit edildi. Şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.
(DHA)
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