Amasya’da yıllarca tek tek oyulan kayalardan ortaya çıkan ilginç Kral Mezarları

Kral Kaya mezarları Helenistik döneme ait tarihi yerlerdendir. Pontus Krallarına ait olan bu kaya mezarları M.Ö. 330’lu yıllarda hüküm süren krallar adına inşa edilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Mezarların ilki M.Ö. 302 yılında I. Mithridates tarafından inşa edilmiştir.

Amasya’nın o dönemlerde başkent olmasından kaynaklı olarak bu kral mezarları buraya inşa edilmiş ve burada varolan vadiye de Krallar Vadisi denilmiştir. Şehre samsun üzerinden girerken hemen solda şehrin içerisinde yer alan bu Kaya Mezarları Herşena dağının güney eteklerinde yer almaktadır. Ulaşımı taş merdivenlerle gerçekleştirilen mezarlar 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Giriş Ücreti: 10 TL’dir.

İstanbul’dan 8-10 saat- Ankara’dan 5-6 saat(330km) – Samsun’dan ise 2.30 saat kadar süren bir yolculuklarla Amasya’ya ulaşabilirsiniz. Biz Samsun’dan araçla gittik. Siz de yolcu360’ın Amasya araç kiralama seçeneklerine gitmeden mutlaka göz atın.

Herşena dağının kalkerli bir yapıya sahip olması yapılan ve oyulan dağın işini kolaylaştırmış gibi gözükse de yapılan yapıların büyüklüğü o dönemdeki mimari yapısının gelişmiş olduğunun göstergesidir. Günümüze 20-25 kadar mezar gelmiş olsa da birçoğu tahrip olmuş ve günümüze yıkık dökük bir şekilde ulaşabilmiştir. Her bir mezarın arka tarafında geçitler bulunmaktadır.