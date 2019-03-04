Amasya’da yıllarca tek tek oyulan kayalardan ortaya çıkan ilginç Kral Mezarları

Kral Kaya mezarları Helenistik döneme ait tarihi yerlerdendir. Pontus Krallarına ait olan bu kaya mezarları M.Ö. 330’lu yıllarda hüküm süren krallar adına inşa edilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Mezarların ilki M.Ö. 302 yılında I. Mithridates tarafından inşa edilmiştir.
Amasya’nın o dönemlerde başkent olmasından kaynaklı olarak bu kral mezarları buraya inşa edilmiş ve burada varolan vadiye de Krallar Vadisi denilmiştir. Şehre samsun üzerinden girerken hemen solda şehrin içerisinde yer alan bu Kaya Mezarları Herşena dağının güney eteklerinde yer almaktadır. Ulaşımı taş merdivenlerle gerçekleştirilen mezarlar 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Giriş Ücreti: 10 TL’dir.
İstanbul’dan 8-10 saat- Ankara’dan 5-6 saat(330km) – Samsun’dan ise 2.30 saat kadar süren bir yolculuklarla Amasya’ya ulaşabilirsiniz. Biz Samsun’dan araçla gittik. Siz de yolcu360’ın Amasya araç kiralama seçeneklerine gitmeden mutlaka göz atın.
Herşena dağının kalkerli bir yapıya sahip olması yapılan ve oyulan dağın işini kolaylaştırmış gibi gözükse de yapılan yapıların büyüklüğü o dönemdeki mimari yapısının gelişmiş olduğunun göstergesidir. Günümüze 20-25 kadar mezar gelmiş olsa da birçoğu tahrip olmuş ve günümüze yıkık dökük bir şekilde ulaşabilmiştir. Her bir mezarın arka tarafında geçitler bulunmaktadır.
Bu geçitler yapılan mezarlardan daha çok ilgi çekmekle beraber daha çok uğraşılmış bir yapı olarak karşımıza çıkıyor ancak içeri girmemize izin vermediklerinden dolayı fotoğraflarını çekemedik. Drone ile yaptığımız çekimde en büyük mezarın en sondaki Büyük Kral Mezarı olduğunu havadan da gördük. 15 m yüksekliğinde olup 8 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğindedir.
Yapıldıkları dönemlerden sonra birçok farklı amaçla kullanılmıştır. Hapishane ve barınak olarak kullanılan bu mezarlar bu kullanımlardan dolayı yıpranmış ve tahrip edilmiş bir şekilde günümüze ulaşmıştır. Şu an mezarlara girişler yasaklanmış durumda kapılar demir korkuluklarla engellenmiş. Ben yine de arkadaşların yardımıyla pencereden içeriye girdim ancak bomboş bir odayla karşı karşıya kaldım.
Bizim avantajımız yanımızda olan drone ile Kral Kaya mezarlarını farklı bir bakış açısıyla güzel videolar çektik. Zaten mezarların olduğu konum Amasya’yı ayaklarınızın altına seriyor. Aynı özellikle olan kaya mezarları ilginizi çekiyorsa Hatay Samandağ’da Beşikli Mezarları ve Muğla Fethiye Kral Mezarlarını da gidip gezebilirsiniz.
Amasya’ya kadar gelip sadece Kral Kaya Mezarlarından bahsetmek olmaz. Osmanlı mimarisinin en güzel özelliklerini içinde barındıran ahşap konakları Yeşilırmak kıyısı boyunca uzandığını göreceksiniz. Konaklar haremlik ve selamlık olarak düzenlenmiş olup daha çok bodrum üzeri tek veya katlı olarak karşımıza çıkmaktadır. Şahn-ı Şirin (Şahniş) yani üç tarafı, çıkma tarzı cumba olanlara da rastlanmaktadır. Bu yapılar nizami bir şekilde kıyı boyunca sıralanmış ve restore edilip çok güzel bir manzarayla bizi karşılıyor. Hem gün içinde hem de geceleri güzel bir görüntüyle karşımıza çıkan evler fotoğrafçılar tarafından çok ilgi görmektedir. Bizde gece saatlerinde evlerin ışıklarının Yeşilırmak kıyısına yansıyan ışıkları uzun pozlamayla almaya çalıştık. Ancak yanımızda tripod olmadığından köprünün üzerindeki korkuluklardan yardım almak mecburiyetinde kaldık. Eğer siz de fotoğraf çekmek amacıyla gidecekseniz yanınıza tripodunuzu almayı unutmayın. Şimdiden iyi gezmeler diliyorum.
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