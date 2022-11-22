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Amasya'daki kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'e acı veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

22.11.2022 20:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro turnesinden dönüş yolunda TIR’a arkadan çarpan minibüste, meslektaşları Burak Topçu ve Özgür Karataş ile birlikte hayatını kaybeden Tolga Güleryüz (33), memleketi İzmir'in Çiğli ilçesinde toprağa verildi. 'Baş Belası' adlı oyunun ışık tasarımcısı olan Tolga Güleryüz'ün cenazesinde sevenleri gözyaşlarını tutamadı.

Amasya'daki kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz'e acı veda! Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahneleyen tiyatro ekibini taşıyan minibüs, Amasya-Çorum kara yolu üzerinde tıra arkadan çarpmış, meydana gelen feci kazada Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın cenazeleri, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

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TOLGA GÜLERYÜZ'E ACI VEDA

Oyunun ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz, İzmir'in Çiğli ilçesindeki Osmanlı Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Cenazeye Güleryüz'ün annesi Medine Güleryüz, babası Ergül Güleryüz ve meslektaşlarının yanı sıra İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta ile Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Aktürk katıldı.

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Törende, baba Ergül ve anne Medine Güleryüz gözyaşlarını tutamadı.

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Yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabilen Ergül Güleryüz, oğlunun tabuta kapanarak ağladı. Güleryüz'ün cenazesi, namazın ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

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İzmir doğumlu olan Tolga Güleryüz'ün, pek çok tiyatro oyununda yönetmenlik, ışık ve dekor tasarımcılığı görevlerini yürüttüğü belirtildi.

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'Baş Belası' adlı oyunda ışık tasarımcısı olarak görev alan Güleryüz'ün, 2 yıl evli kaldığı oyuncu Zeynep Gülmez'den 5 yıl önce boşandığı öğrenildi.

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KAZA NASIL OLDU?

“Baş Belası” adlı tiyatro oyununu Çorum’da sahnelemelerinin ardından Samsun’a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya-Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı köyü civarında önünde seyreden Hacı A.K. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

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Kazada minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş olay yerinde hayatını kaybetti.

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Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. (DHA-AA)

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