Amatörde Yolspor - Esen Makina Belsinspor maçında kavga çıktı

Geçtiğimiz hafta yaşanan trafik kazasında takım kaptanı Cuma Ulucay'ı kaybeden Esen Makina Belsinspor, bu üzücü olayın ardından ilk lig maçına çıktı. Şampiyonluk yarışı veren Yolspor ile karşılaşan Esen Makina Belsinspor, maçı 3-0 kaybederken, karşılaşmaya ise çıkan olaylar damga vurdu.
Karşılaşmanın 70. dakikasında rakip takım kulübesinden kendisine küfür edildiği ve ölen sporcusuna saygısızlık yapıldığını iddia eden Belsinspor antrenörü Emrah Çıtak ve futbolcular, rakip takım yöneticisine saldırmak istedi. Bu anlarda Çıtak'ı kontrol etmek kolay olmadı. Olaylar, saha dışında da devam etti. Güvenlik güçleri ve bazı taraftarların araya girmesi ile olaylar yaklaşık 30 dakika sonra yatıştırılabildi.
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