Amazon, popüler kadın ürününü acil geri çağırdı! Kullanıldığında alev alabilir...

Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Amazon, alev alabileceği endişesiyle acil ürün geri çağırma duyurusunda bulundu. Amazon üzerinden satılan iHEAT Kadın Isıtmalı Mont geri çağrıldı. Ürün ayrıca online pazaryerinden de kaldırıldı.

YANGIN RİSKİ TAŞIYOR

İngiltere hükümeti tarafından yayımlanan bir duyuruya göre, lityum iyon pil takımının kalitesiz bir yapıya sahip olması ve termal kaçakları önlemek için yeterli koruma sağlamaması nedeniyle ürün ciddi yangın riski taşıyor. "Ürün, Elektrikli Ekipman (Güvenlik) Yönetmeliği 2016 veya Fişler ve Soketler vb. (Güvenlik) Yönetmeliği 1994 gerekliliklerini karşılamamaktadır." denildi.

Ürün sahiplerinin derhal ürünü kullanmayı bırakmaları ve telafi talebinde bulunmak üzere ürünü satın aldıkları distribütörle iletişime geçmeleri isteniyor. Kullanıcıların lityum iyon pilleri normal evsel atıklarla birlikte atmamaları gerektiği de eklendi.