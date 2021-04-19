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Amazon Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu için 465 milyon dolar harcayacak

19.04.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Televizyon tarihinin en büyük bütçeli yapımı olan The Lord of the Rings dizisinin sadece ilk sezon bütçesinin 465 milyon dolar olduğu açıklandı.

Amazon Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonu için 465 milyon dolar harcayacak

Amazon tarafından hazırlanan ve şu sıralar Yeni Zelanda’da çekimleri devam eden The Lord of the Rings dizisi ilk duyurulduğunda, bunun televizyon tarihinin en büyük bütçeli dizisi olacağı ve Amazon’un diziye yaklaşık 1 milyar dolar ayırdığı konuşuluyordu. Çekimler sırasında gelen haberler de bu iddiaları destekler nitelikteydi.

TELEVİZYON TARİHİNİN EN BÜYÜK BÜTÇELİ İŞİ

Zira prodüksiyonun büyüklüğünün The Lord of the Rings filmlerini bile geride bıraktığı, bugüne kadar Yeni Zelanda’da hayata geçirilen en büyük prodüksiyon olduğu belirtildi. Heyecanla beklenen diziye dair bu iddialar, resmi kaynaklarca doğrulandı. Yeni Zelanda’nın Ekonomik Gelişim ve Turizm bakanı Stuart Nash, Amazon’un dizinin sadece ilk sezonuna yaklaşık 465 milyon dolar harcadığını açıkladı. Bunun televizyon tarihinin en büyük dizisi olacağını vurguladı.

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