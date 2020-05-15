Amber Heard, Aquaman 2’de yer almayabilir

Yıllar sonra yayınlanan bir ses kaydı ile eski eşi Johnny Depp'e iftira attığı ortaya çıkan Amber Heard, Aquaman 2’nin oyuncu kadrosundan çıkarıldı. Aquaman, 2018 yılında izleyicilerle buluşmuş ve vizyondaki macerası boyunca küresel çapta 1,1 milyar dolardan fazla gişe hasılatı toplamıştı.

2022 yılında ikinci filmiyle izleyici karşısına çıkması planlanan DC Sinematik Evreni’nin ticari açıdan en başarılı filmi olmayı başaran Aquaman 2’nin yönetmen koltuğunda ilk filmde olduğu gibi James Wan oturacak. Senaryoda ise yine David Leslie Johnson - McGoldrick’in imzası olacak.

İlk filmde Mera karakterini canlandıran Amber Heard, devam filminin oyuncu kadrosundan çıkarıldığı konuşuluyor. Söz konusu iddia, henüz Warner Bros. tarafından doğrulanmasa da, Amerikalı aktristin yaşadığı sorunlar göz önüne alındığında çok olası görünüyor.

AMBER HEARD, 3 YIL HAPİS CEZASI ALABİLİR

Heard, eski eşi Johnny Depp’e, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla 50 milyon dolarlık bir dava açmıştı, ancak tam üç yıl sonra yayınlanan bir ses kaydı, evlilik sürecinde fiziksel ve psikolojik olarak şiddet gören tarafın aslında Heard değil Depp olduğunu ortaya çıkarmıştı. Böylece, çok zor günlerden geçen ve alkol bağımlılığı için rehabilitasyona giren Depp, yıllar sonra aklanmış oldu. Amber Heard, davayı manipüle ettiği için mahkeme tarafından suçlu bulunursa, 3 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Bu arada, Heard’ün Aquaman 2’den çıkarılması yönünde başlatılan Change.org kampanyası da 400.000 imzayı geçmiş durumda. Warner Bros., Aquaman ve Amber Heard cephesinde neler yaşanacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz.



